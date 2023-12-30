Елена Ваенга с аватаром Фрекен Бок стала победительницей проекта «Фантастика»: «Я сама ее выбрала!»

В финал шоу «Фантастика», который показали в пятницу, 29 декабря, вышли: Пеппи, Матильда, Трубадур, ITихон, Фрекен Бок, Антон и Королева. В эфире мы увидели, кто скрывался за этими аватарами. Этот выпуск программы был посвящен памяти Дмитрия Красилова, который входил в состав членов жюри.
Сайт Teleprogramma.pro получил первое интервью с победительницей проекта, которая скрывалась под аватаром Фрекен Бок — главный приз достался Елене Ваенге.
— Почему вы согласились принять участие в «Фантастике»?
— Из-за музыкальной составляющей. Я смогла исполнить те песни, которые очень хотела, чтобы спела Фрекен Бок. Есть такой вид актерской деятельности, как озвучивание кино и мультфильмов. Для меня это был первый опыт. Можно сказать, что я озвучила Фрекен Бок. Пригодилось театральное образование. Серьезно.
Елена Ваенга скрывалась под аватаром Фрекен Бок. Фото: пресс-служба
— Что для вас было самым сложным в этом проекте?
- Сценическое движение, когда ты понимаешь, что тебе надо двигаться в другой весовой категории и при этом соблюдать все технические моменты. Я очень довольна тем, что поучаствовала и смогла записать эти песни. Не знаю, как другим, мне очень нравится то, что получилось.
— Как вы стали Фрекен Бок?
— Я сама выбирала персонажа и репертуар. За что очень благодарна Первому каналу, никто не препятствовал моему выбору. Признаюсь, была одна песня, не буду говорить какая, сказали, что Фрекен Бок ее петь не будет. Я упала в ноги, ныла недели две: «Пожалуйста, оставьте песню». Оставили.
Елена Ваенга стала победителем шоу «Фантастика». Фото: пресс-служба
— Почему вы выбрали Фрекен Бок?
- Это одна из моих любимых героинь, входит в пятерку. Если бы я была мальчиком, я бы Карлсона взяла. Еще Кролик в «Винни Пухе» мне нравится. К Пятачку отношусь халатно, а вот Кролика выбрала бы. Шапокляк тоже интересная дама, но она уже участвовала в «Фантастике». Я прямо сказала: мне нужна только Фрекен Бок. И весь проект относилась к ней с большой любовью.
— Как вы воспринимали критику со стороны судей?
— Ругают — значит, за дело. Ничего страшного, мир же не рушится. Вот когда ты что-то натворил реально мерзкого — тут неважно, кто тебя ругает, ты сам себя ругаешь. Нет ничего страшнее, когда ты сам себя ругаешь. А в шоу кто-то спел лучше, кто-то лучше сыграл… это жизнь, ничего страшного. Я спортсменка: на этот раз кто-то быстрее пришел к финишу — это нормально.
Елена Ваенга с Вадимом Галыгиным. Фото: пресс-служба
— Вы радуетесь победе?
- Вы знаете, у меня так с детства. Я рада за Фрекен Бок, но мне всегда неловко перед другими. Так у меня было всегда. Единственное, где мне никогда не было неловко, кстати, это в спорте, когда я забирала свою медаль или первое место. Спорт воспитывает победителей. А с музыкой все по-другому: я участвовала в конкурсах пианистов, а там же грани разделяют — одна нотка, одна эмоция или фразировка. И мне всегда было неловко быть первой, потому что второе место почти такое же, как первое. Но, увы… неумолимая судьба и судьи. Впрочем, Фрекен Бок — молодец, она заслужила!