Елена Ваенга с аватаром Фрекен Бок стала победительницей проекта «Фантастика»: «Я сама ее выбрала!»

В финал шоу «Фантастика», который показали в пятницу, 29 декабря, вышли: Пеппи, Матильда, Трубадур, ITихон, Фрекен Бок, Антон и Королева. В эфире мы увидели, кто скрывался за этими аватарами. Этот выпуск программы был посвящен памяти Дмитрия Красилова, который входил в состав членов жюри.

Сайт Teleprogramma.pro получил первое интервью с победительницей проекта, которая скрывалась под аватаром Фрекен Бок — главный приз достался Елене Ваенге.

— Почему вы согласились принять участие в «Фантастике»?

— Из-за музыкальной составляющей. Я смогла исполнить те песни, которые очень хотела, чтобы спела Фрекен Бок. Есть такой вид актерской деятельности, как озвучивание кино и мультфильмов. Для меня это был первый опыт. Можно сказать, что я озвучила Фрекен Бок. Пригодилось театральное образование. Серьезно.