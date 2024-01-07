Самые яркие участники слепых прослушиваний нового сезона шоу «Голос»

Одной из первых премьер года Дракона станет основная версия «Голоса», двенадцатый сезон которой скоро появится в эфире Первого канала. Как обычно, со всего мира на слепые прослушивания съехались талантливые музыканты - самых ярких и необычных мы вам сегодня представим.

Акрут Мажд (Тунис)

Пожалуй, самый нестандартный участник шоу. Дело в том, что этот парень из Туниса, родившийся в семье учителей, живет в глубинке России и учится в Рязанском медицинском университете, чтобы стать врачом. По-русски Акрут изъясняется увереннее, чем многие наши сограждане. А поет еще круче! Три раза (!) он выигрывал конкурс «Российская студенческая весна». Его ролевая модель - Александр Розенбаум (тоже, кстати, по образованию медик). Кроме того, Мажд тринадцать лет отдал тхэквондо и получил черный пояс третьего дана (уровня). Словом, и характер у парня боевой, и вокал отличный - все, что пригодится на длинной дистанции проекта.

Раяна Асланбекова (Грозный)