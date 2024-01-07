Самые яркие участники слепых прослушиваний нового сезона шоу «Голос»

Одной из первых премьер года Дракона станет основная версия «Голоса», двенадцатый сезон которой скоро появится в эфире Первого канала. Как обычно, со всего мира на слепые прослушивания съехались талантливые музыканты - самых ярких и необычных мы вам сегодня представим.
Акрут Мажд (Тунис)
Пожалуй, самый нестандартный участник шоу. Дело в том, что этот парень из Туниса, родившийся в семье учителей, живет в глубинке России и учится в Рязанском медицинском университете, чтобы стать врачом. По-русски Акрут изъясняется увереннее, чем многие наши сограждане. А поет еще круче! Три раза (!) он выигрывал конкурс «Российская студенческая весна». Его ролевая модель - Александр Розенбаум (тоже, кстати, по образованию медик). Кроме того, Мажд тринадцать лет отдал тхэквондо и получил черный пояс третьего дана (уровня). Словом, и характер у парня боевой, и вокал отличный - все, что пригодится на длинной дистанции проекта.
Раяна Асланбекова (Грозный)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Да, да, это она - та самая Раяна, что стала вице-чемпионкой третьего сезона детского «Голоса» (и заслуженной артисткой Чечни соответственно - в 15 лет!). Интеллигентная, воспитанная и тихая девушка из темпераментного региона в 2016 году в составе команды Леонида Агутина уверенно дошла до суперфинала, где попала под каток - Даню Плужникова из Сочи, с которым в том сезоне не мог конкурировать никто.
Но Раяна не опустила руки. Продолжила репетировать, выступать и учиться. Поет на русском, французском и чеченском языках, окончила юрфак Чеченского государственного университета. Работает ведущей солисткой Чеченской государственной филармонии.
Знает греческий. Любит кулинарию и поэзию, а еще собирает ценные монеты. У Асланбековой есть все шансы дойти до финала и в этот раз - лишь бы повезло с наставником (напомним, в двенадцатом сезоне в красных креслах оказались Полина Гагарина, Zivert, Антон Беляев и Владимир Пресняков).
Майя Сайфуллина (Казань)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Эту эффектную и хорошо поющую девушку мы включили в наш список только за самоотверженный и даже героический поступок. Майя так хотела попасть в шоу, что приехала на кастинг, хотя в тот же самый день, когда в «Останкино» проводили прослушивания, коллектив завода, где работает девушка, давал концерт. Руководство предприятия не смогло простить Сайфуллиной измены с Москвой и... уволило голосистую сотрудницу.
Теперь мы будем персонально болеть за девушку, чтобы она выиграла и утерла нос ревнивому начальнику, передав ему привет из прямого эфира Первого канала (о лучшей рекламе этот завод и мечтать не мог, но мы намеренно не станем указывать его название). Вокалистка променяла цех на микрофон - и вовсю штурмует различные телешоу: «Ну-ка все вместе!», «Новая Звезда» и другие. Не исключено, что и в «Голосе» она не затеряется.
Анатолий Кормановский (Братск)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Когда еще увидишь действующего артиста театра «Современник» на сцене «Голоса»? Тем более такого упертого и заряженного на победу. Парень начинал в хоре местного ДК в родном городе, потом подрос, пытался поступить хотя бы в какой-то из московских театральных вузов, и в итоге Кормановского взяли в Школу-студию МХАТ. После учебы он попал в труппу «Современника», где теперь участвует в четырех спектаклях - в том числе в «Трех сестрах», где играет эксцентричного барона Тузенбаха. Себя называет «целеустремленным лентяем», который любит фотографировать.
Инна Евтушенко (Балхаш, Казахстан)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Эта артистка попала в наш обзор не из-за фамилии, полученной от мужа, а из-за непростой судьбы: Инна - рокерша с оперным и техническим образованием. Прожив до 17 лет в Казахстане, девушка поступила и успешно окончила физико-математический факультет, а затем вдруг - Новосибирскую государственную консерваторию по классу оперного вокала, а затем стала солировать в труппе местной филармонии. Сейчас преподает вокал в Москве. А в 2019 году любовь к гитарному драйву окончательно победила в Инне тягу к академической музыке - вдохновляясь творчеством американской певицы Мелиссы Кросс, девушка «переквалифицировалась» в рок-певицы.
- Благодаря музыке я смогла выжить, - вспоминает Инна. - Мои девяностые на юге Казахстана были далеко не радужными. И я могла бы претендовать на Гран-при в номинации «Адское детство вокалиста». Но это как в театре - чем больше эмоций и злоключений, тем изощреннее становишься в своих музыкальных вкусах. У меня есть вполне обоснованное умозаключение о том, что поп-музыку слушают люди из вполне благополучных и полных семей. Поэтому я реально, по-белому завидую всем, кто слушает поп...