Самые свежие праздничные ледовые шоу от прославленных фигуристов и хореографов

Традиционный набор развлечений на долгожданные каникулы разнообразить сложно. Но можно! «Телепрограмма» подобрала несколько ярких ледовых шоу, посмотреть которые стоит, даже если вы не очень-то разбираетесь в фигурном катании: профессиональных оценок там никто не ставит, зато насладиться парением спортсменов надо льдом под красивейшую музыку всегда можно.

Что самое важное - многие из них совершенно бесплатные!

«Байки русской балалайки» (Татьяна Навка)

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представит шоу «Байки русской балалайки». Проект поддерживает правительство Московской области, поэтому вход будет бесплатным.

- Спектакль на льду - калейдоскоп народных танцев, который погрузит зрителей в атмосферу традиционных гуляний и ярмарок на Руси, - обещают организаторы. - Камаринская и барыня, казачок и кадриль, хоровод и ярмарочный танец с медведем - самые любимые и знакомые всем русские плясовые никого не оставят равнодушными.

Хореографом-постановщиком шоу выступил Петр Чернышев. А участниками стали Александр Энберт, Анна Погорилая, Максим Ковтун, Вера Базарова и другие звезды фигурного катания.

Показы ледового спектакля пройдут с 15 декабря по 8 января в городах Подмосковья (Химки, Ивантеевка, Красногорск, Мытищи, Люберцы,

Кашира, Домодедово и др).

«Чемпионы» (Илья Авербух)

Еще один бесплатный гала-тур топовых фигуристов. Именитые мастера фигурного катания представляют красивые номера. Тур организован в рамках госпрограммы «Зима в Подмосковье» (вход свободный). До середины января шоу будет проходить по городам Московской области: в Королеве, Талдоме, Солнечногорске, Шатуре, Коломне, Можайске, Наро-Фоминске и др. В проекте принимают участие Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Албена Денкова, Максим Ставиский.

Главная звезда проекта - Евгения Медведева...

«Вечера на хуторе» (Татьяна Навка)

А вот это уже платное шоу от Татьяны Навки (билеты 1 тыс. - 95 тыс. руб.).

«Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится в настоящий праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом», - интригует афиша.

Создатели обещают настоящий высокохудожественный перформанс на льду: и элементы акробатики, и циркового искусства, и русский театр, и музыка, конечно. Список звездных участников проекта более чем солидный: чемпионы Европы и мира, олимпийские чемпионы - Татьяна Навка (Екатерина II), Петр Чернышев (князь Потемкин), Камила Валиева (Одарка), Анна Щербакова (Одарка), Аделина Сотникова (Екатерина II), Виктория Синицина (Оксана), Никита Кацалапов (Вакула), Маргарита Дробязко (Солоха), Повилас Ванагас (Черт) и другие.

Шоу будет проходить с 22 декабря по 7 января в «Мегаспорте» в Москве.

«Новогодняя история игрушек» (Алина Загитова)