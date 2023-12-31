Самые свежие праздничные ледовые шоу от прославленных фигуристов и хореографов

Традиционный набор развлечений на долгожданные каникулы разнообразить сложно. Но можно! «Телепрограмма» подобрала несколько ярких ледовых шоу, посмотреть которые стоит, даже если вы не очень-то разбираетесь в фигурном катании: профессиональных оценок там никто не ставит, зато насладиться парением спортсменов надо льдом под красивейшую музыку всегда можно.
Что самое важное - многие из них совершенно бесплатные!
«Байки русской балалайки» (Татьяна Навка)
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представит шоу «Байки русской балалайки». Проект поддерживает правительство Московской области, поэтому вход будет бесплатным.
- Спектакль на льду - калейдоскоп народных танцев, который погрузит зрителей в атмосферу традиционных гуляний и ярмарок на Руси, - обещают организаторы. - Камаринская и барыня, казачок и кадриль, хоровод и ярмарочный танец с медведем - самые любимые и знакомые всем русские плясовые никого не оставят равнодушными.
Хореографом-постановщиком шоу выступил Петр Чернышев. А участниками стали Александр Энберт, Анна Погорилая, Максим Ковтун, Вера Базарова и другие звезды фигурного катания.
Показы ледового спектакля пройдут с 15 декабря по 8 января в городах Подмосковья (Химки, Ивантеевка, Красногорск, Мытищи, Люберцы,
Кашира, Домодедово и др).
«Чемпионы» (Илья Авербух)
Еще один бесплатный гала-тур топовых фигуристов. Именитые мастера фигурного катания представляют красивые номера. Тур организован в рамках госпрограммы «Зима в Подмосковье» (вход свободный). До середины января шоу будет проходить по городам Московской области: в Королеве, Талдоме, Солнечногорске, Шатуре, Коломне, Можайске, Наро-Фоминске и др. В проекте принимают участие Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Албена Денкова, Максим Ставиский.
Главная звезда проекта - Евгения Медведева...
«Вечера на хуторе» (Татьяна Навка)
А вот это уже платное шоу от Татьяны Навки (билеты 1 тыс. - 95 тыс. руб.).
«Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится в настоящий праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом», - интригует афиша.
Создатели обещают настоящий высокохудожественный перформанс на льду: и элементы акробатики, и циркового искусства, и русский театр, и музыка, конечно. Список звездных участников проекта более чем солидный: чемпионы Европы и мира, олимпийские чемпионы - Татьяна Навка (Екатерина II), Петр Чернышев (князь Потемкин), Камила Валиева (Одарка), Анна Щербакова (Одарка), Аделина Сотникова (Екатерина II), Виктория Синицина (Оксана), Никита Кацалапов (Вакула), Маргарита Дробязко (Солоха), Повилас Ванагас (Черт) и другие.
Шоу будет проходить с 22 декабря по 7 января в «Мегаспорте» в Москве.
«Новогодняя история игрушек» (Алина Загитова)
Алина Загитова на льду в Новый год? Просто сказка какая-то! Фото: Первый канал
Олимпийская чемпионка и ведущая «Ледникового периода» выступит в «интерактивном представлении» под названием «Новогодняя история игрушек» (известный пиксаровский мультик ни при чем), что пройдет с 30 декабря по 5 января на «ЦСКА Арене» в Москве.
- Мы узнаем тайны фабрики новогодних игрушек в компании звезды фигурного катания Алины Загитовой и зажигательной команды ведущих-иллюзионистов и погрузимся в секреты работы конвейера по исполнению заветных желаний, - предвосхищают шоу его создатели.
Организаторы позиционируют представление как «экстремальное и пластическое шоу». Сама Алина пока не раскрывает интригу. Известно лишь, что «встреча с персонажем Загитовой станет образцовым путеводителем по исполнению спортивной мечты, которая непременно вдохновит зрителей».
«Русалочка» (Евгений Плющенко)
Русалочка - Саша Трусова, Нептун - Евгений Плющенко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Показ ледового шоу «Русалочка», придуманного Евгением Плющенко, пройдет с 29 декабря по 4 января в Москве, и главные роли в нем исполнят Александра Трусова вместе с чемпионом России по фигурному катанию Евгением Семененко...
- Саша один в один та самая Русалочка с длинными красными волосами из любимого детского мультфильма, - считает Яна Рудковская, продюсер проекта. - Мы сделали очень красивую подводную съемку для афиши, презентовали фрагменты постановки и музыку из шоу в весеннем туре «Русские сезоны». Сшили почти 100 новых костюмов, и это еще не конец. В этом году мы хотим отойти от классического стиля, которого придерживались последние несколько лет. Новое шоу - это яркая феерия на льду и в воздухе, мы построим необычную мультимедийную сцену прямо на зрительской трибуне и интегрируем в шоу цирковую акробатику, причем в воздух взлетят не только цирковые акробаты, но и наши фигуристы.
Евгений Плющенко исполнит роль морского царя Нептуна, его сын Саша Плющенко - Крабика (друга Русалочки), Евгений Семененко - прекрасного Принца. Режиссером спектакля стал небезызвестный Сергей Филин, работавший до этого в Большом театре. Шоу будет проходить с 30 декабря по 4 января на «ВТБ Арене». Билеты - от 700 руб. до 8000 руб.
И еще «Щелкунчик»
Если у вас не хватило нервов, денег и терпения, чтобы совершить охоту на билеты в Большой театр, можно с удовольствием посмотреть «Щелкунчика» на льду. 31 декабря на московской «ЦСКА Арене» состоятся всего два показа шоу, названного в честь великого балета Петра Ильича Чайковского. Сюжет - конечно, сказка Гофмана про Щелкунчика и Мышиного короля. На лед под музыку гениального русского композитора выйдут действующие чемпионы России по танцам на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, которые выиграли все турниры, в которых участвовали в 2023 году.