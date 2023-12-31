Самые крутые и необычные призы, которые выигрывали участники российских телешоу

Да, это была адаптация американского шоу America’s Funniest Home Videos, где за лучший ролик давали 10 тысяч долларов, но атмосфера в проекте была поистине народная. Принять участие в программе мог каждый, кто умел снимать любительское видео, только это было не так уж просто, потому что видеокамера на старте девяностых была довольно дорогим и не всем доступным удовольствием.

Да, главным призом была заявлена видеокамера, но не всегда - поначалу победителям отправляли блок дефицитных в то время видеокассет VHS. Сейчас такой приз скорее удивит (а что вообще с ними делать?), но в те суровые времена и такие трофеи проходили по разряду «дорого и богато».

«Голод» - пожизненная зарплата

Это реалити вышло в эфир ТНТ в 2003 году. Участники - 12 парней и девушек, которые живут за границей (в Берлине) в роскошном особняке. В доме было все для беззаботной жизни, кроме... еды. Поиском пропитания герои проекта, который вел Василий Уткин, и занимались: каждую неделю двое участников покидали особняк и пытались найти еду любой ценой - для себя и остальных. Раз в семь дней проводилось голосование, а зрители решали, кто покинет проект.

Игра шла на выбывание, пока в проекте не оставался лишь один участник - вот он и получал главный приз: ежемесячное довольствие в тысячу долларов на борьбу с голодом. Пожизненно. И канал ТНТ слово сдержал! Ставший потом актером победитель Александр Константинов недавно подтвердил, что деньги до сих пор приходят на карту.