Самые крутые и необычные призы, которые выигрывали участники российских телешоу

И призы эти порой бывают не только роскошными, но и, скажем так, довольно неожиданными. О некоторых предлагаем вспомнить.
«Сам себе режиссер» - камера и кассеты
Ну какой главный приз мог быть у популярной в 90-е передачи канала РТР, выходящей в эфир с девизом «Я всегда с собой беру видеокамеру»? Конечно, камера.
Ведущий шоу «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков награждал победителей камерами и кассетами. Фото: канал «Россия 1»
Да, это была адаптация американского шоу America’s Funniest Home Videos, где за лучший ролик давали 10 тысяч долларов, но атмосфера в проекте была поистине народная. Принять участие в программе мог каждый, кто умел снимать любительское видео, только это было не так уж просто, потому что видеокамера на старте девяностых была довольно дорогим и не всем доступным удовольствием.
Да, главным призом была заявлена видеокамера, но не всегда - поначалу победителям отправляли блок дефицитных в то время видеокассет VHS. Сейчас такой приз скорее удивит (а что вообще с ними делать?), но в те суровые времена и такие трофеи проходили по разряду «дорого и богато».
«Голод» - пожизненная зарплата
Это реалити вышло в эфир ТНТ в 2003 году. Участники - 12 парней и девушек, которые живут за границей (в Берлине) в роскошном особняке. В доме было все для беззаботной жизни, кроме... еды. Поиском пропитания герои проекта, который вел Василий Уткин, и занимались: каждую неделю двое участников покидали особняк и пытались найти еду любой ценой - для себя и остальных. Раз в семь дней проводилось голосование, а зрители решали, кто покинет проект.
Игра шла на выбывание, пока в проекте не оставался лишь один участник - вот он и получал главный приз: ежемесячное довольствие в тысячу долларов на борьбу с голодом. Пожизненно. И канал ТНТ слово сдержал! Ставший потом актером победитель Александр Константинов недавно подтвердил, что деньги до сих пор приходят на карту.
Александр Константинов на съемках «Голода» встретил будущую жену Карину и получил суперприз - пожизненную зарплату в тысячу баксов. Фото: личная страница Александра Константинова в социальной сети
- Когда-то эти деньги были единственными, - объяснил артист. - Первые два года они помогали мне платить за съемную квартиру и учиться на платном курсе в Щукинском училище. Да и сейчас они бывают не лишними!
«Золотая лихорадка»: чемодан со слитками
Густой туман и замогильный голос ведущего Леонида Ярмольника, рука которого прикована к чемодану с золотыми слитками...
Леонид Ярмольник обещал участникам настоящие золотые горы...Фото: You Tube
Две группы пронумерованных игроков, стоящих друг напротив друга и отвечающих на вопросы викторины. Это шоу канала ОРТ подзабыли, но в девяностые - нулевые оно по-настоящему гипнотизировало. Призами были унции (почти 30 граммов) золота и серебра, килограмм золота и главный приз - пуд (16 кило) этого драгоценного металла!
По курсу 1997 - 1998 годов унция серебра стоила около 5 долларов, унция золота - примерно 300 долларов, а килограмм - 9650 долларов. По словам самого Ярмольника, золотые слитки только показывались в передаче, а призы выплачивались деньгами, так как за приз в виде слитка золота по закону выплачивался двойной налог: сначала программой, а затем игроком. Квартальный бюджет шоу составлял около 700 тысяч долларов. «Поле чудес» - «девятки», «мерсы», квадратные метры.
В любом медвежьем уголке России Леонида Аркадьевича узнают без особого труда. Это и потому, что Якубович ведет «Поле чудес» с 1990 года, и потому, что не только принимает привезенные ему участниками шоу гостинцы, но и сам раздает классные подарки. Удачно отгадав слово в этой нехитрой викторине, в разные годы можно было не только набрать мешок приличных подарков (в диапазоне от кофемолки и ноутбука до холодильника и плиты), но и выиграть кругосветное путешествие. Но, конечно, самое мощное и запоминающееся - это вышеупомянутый автомобиль! Да, живые люди из народа по-настоящему выигрывали не только новехонькие «Жигули», но и иномарки - Mercedes 190E, Daewoo Prince, Mitsubishi Pajero...
Более того, в «Поле чудес» разыгрывали яхты и квартиры! Так, в 1996 году в специальном детском выпуске Толя Мунасыпов из Москвы, который жил в коммуналке с родителями, выиграл ключи от апартаментов, предоставленных крупным девелопером. В 2017 году домохозяйка из Мурманска получила сертификат на студию в Санкт-Петербурге. В том же году жилье выиграл житель Наримановского района Астраханской области.
Увы, были и печальные истории - самая грустная случилась в 1993 году, когда скромный Игорь Кобелев из Белгорода выиграл миллион рублей плюс квартиру в любом городе России. От Москвы и Петербурга отказался, выбрал родной Белгород. Но в гостинице «Останкино» столкнулся с бандитами. Злоумышленники вломились в номер, связали Игоря и забрали весь куш: призы, деньги, сертификат на квартиру. И самого Кобелева чуть не убили. Мужчина остался жив, и после этого в знак благодарности и смирения Игорь стал священником, служил Богу до самой смерти (умер Кобелев совсем недавно, в январе уходящего года).
А Игорь Кобелев выиграл миллион рублей и квартиру, что едва не стоило ему жизни...Фото: beleparh.ru