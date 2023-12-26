Спустя 16 лет Первый канал вернул в эфир шоу «Большая разница»

Первый канал решил возродить шоу «Большая разница», которое не выходило в эфир 16 лет. Стартовал проект 1 января 2008 года, потом его закрыли. И программа снова ворвется на экраны наших телевизоров с 1 января 2024 года.

Ведущими новогоднего выпуска станут Нонна Гришаева и Сергей Бурунов. А в пародийных сценках снимутся Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Дмитрий Малашенко и другие артисты.

«Мы все соскучились друг по другу, по образам, репетициям и съемкам», - поделилась Нонна Гришаева.

Главный смысл шоу - пародии. Причем за время выхода передачи - звезды часто ее критиковали. Например, однажды Сергей Безруков обиделся, как юмористы высмеяли фильм «Адмиралъ». Он назвал сценки аморальными.

А Юрий Стоянов и вовсе посчитал пародию на программу «Городок» безобразной.

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