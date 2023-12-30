Новый год у телевизора: какие развлекательные программы покажут в Новый год

Проводы старого и встреча Нового года проходят не только под оливье и мандарины, но часто и под негромкое (или громкое) бурчание телевизора. Выбрали интересные телепередачи и фильмы для вечера 31 декабря и праздничной ночи.
Музыка всех связала
Накрывайте стол к началу самой душевной музыкальной передачи, чтобы проводить год с Андреем Малаховым. В студии новогоднего спецвыпуска программы «Песни от всей души» 12+ на телеканале «Россия» в 20.30 соберутся таланты из разных уголков страны - будут петь народные и эстрадные хиты и рассказывать вдохновляющие истории о настоящей, а не выдуманной звездной жизни.
А после новогоднего обращения президента там же начнется «Новогодний голубой огонек» 16+. Споют почти все популярные артисты страны: Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, SHAMAN, «Дискотека Авария», Игорь Бутман, Юрий Антонов, Валерия, Стас Михайлов, Люся Чеботина. Сергей Лазарев споет хит «Это все она» с 9-летним сыном Никитой: «Я спросил у сына: «Хочешь?» Он ответил утвердительно.
У нас получился очень красивый номер - будем искать Золушку нашему принцу». У Алсу дуэт со Львом Лещенко, а Хабиб споет «Ягоду-малинку» с Варварой. Будет симфонический оркестр и новые лица - участники конкурсов талантов «Ну-ка, все вместе!» и «Синяя птица». Прозвучат поздравления и пожелания от известных артистов, спортсменов, телеведущих. Почетные гости «Огонька» - Герои России, прибывшие с передовой СВО, и военные корреспонденты.
«Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя» 16+ начнется в 23.00, и там споют все перечисленные выше поп-артисты, а также Филипп Киркоров, Zivert, Егор Крид, Клава Кока, Баста, Ани Лорак, МакSим, Лолита, Пелагея, Сергей Шнуров, Ваня Дмитриенко, группы Dabro, Cream Soda, «Руки Вверх!», RASA, звезды «Голоса» и другие артисты.
Накануне праздников Леонид Агутин загремел в больницу. Но теперь у него все хорошо (и у вас так же будет!). Фото: Первый канал
Тематика новогоднего концерта - хиты 2010-х и 2020-х годов. Так, Сергей Шнуров споет свой «Экспонат» на новый лад. Во время исполнения хита «Пчеловод» солиста RASA Виктора Поплеева подняли на платформе на 150-метровую высоту. А во время выступления группы «Султан-ураган» и Мурата Тхагалегова на сцене увидим русскую печь. Военный корреспондент и певец Аким Апачев исполнит композицию «Пливе кача» с военнослужащими.
Ностальгия на все времена
На Пятом канале с 19.00 концерт «Звезды «Дорожного радио» 12+: споют Татьяна Буланова, Николай Басков, SHAMAN, Слава, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Жасмин, Юлия Савичева, Александр Малинин, «Чай вдвоем». А после полуночи звезды зажгут на «Супердискотеке 90-х» 12+.
Максимальная концентрация звезд 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века будет на РЕН ТВ - 31 декабря с утра и до глубокой ночи там будет идти концерт «Легенды Ретро FM» 16+.
На ТВ-3 с 23.00 киноконцерт с отрывками и песнями из любимых народом фильмов разных лет под названием «Лучшие песни нашего кино» 12+.
Меломанов ждут на «Квартирник НТВ у Маргулиса. Новоселье по-новогоднему» 16+ в 1.30. В проекте живые выступления рок-исполнителей, молодых музыкантов, звезд эстрады.
Евгений Маргулис растормошит на своем «Квартирнике» тех, кто не уснет к половине второго ночи. Фото: НТВ
Поздравить Евгения Маргулиса с новосельем придут Сергей Галанин, фолк-ансамбль «Петр Валентинович», Зара, Сергей Арутюнов, IVAN, Сергей Шнуров, Юля Паршута, группы «Ария», Uma2rman, «КняzZ», «ЧайФ», «Воскресение», The Hatters, Валерий Сюткин, Леонид Агутин, Светлана Сурганова, Николай Расторугев, Эльчин Азизов. «Это моя любимая программа, я прихожу сюда с чувством счастья, потому что могу исполнить то, что в обычной жизни никогда не спою», - уверяет Лариса Долина.
Любимые комедии и «Чебурашка»
Есть у парня слева одна традиция... Кто «Иронию судьбы» посмотрит, у того желания сбудутся! Фото: кадр из фильма
По традиции в последний день года до музыкальных телепередач на каналах крутят любимое народом кино. В этом году главный телеатрибут праздника картину «Ирония судьбы, или С легким паром!» 12+ покажут на «России» в 13.30, а сразу после - «Джентльмены удачи» 16+ и «Бриллиантовую руку» 0+. Кстати, в первый день 2024 года на «России» обещают телепремьеру современного кинохита «Чебурашка» 0+.
Пропустили «Чебурашку» в кино? Догоняйте ушастого по телевизору. Фото: кадр из фильма
На Первом канале будем ностальгировать под фильмы - «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 0+, «Москва слезам не верит» 12+, «Ирония судьбы. Продолжение», «Иван Васильевич меняет профессию» 0+.
И ее вылечат... Неожиданная роль Ольги Бузовой в шуточном ремейке комедии Гайдая. Фото: канал ТНТ
На канале «ТВ Центр» - «Белые росы» 12+, «Самая обаятельная и привлекательная» 16+, «Свадьба в Малиновке» 16+. На «Культуре» - «Чародеи» 0+ и «Собака на сене» 16+. На ОТР - «Тот самый Мюнхгаузен» 0+. На «Звезде» - «Зигзаг удачи» 12+, «Девушка без адреса» 12+.
На НТВ в 20.24 стартует «Новогодняя «Маска» 12+, где споет даже жюри: Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Алексей Воробьев, Дима Билан, Сергей Лазарев. Выступят все маски четвертого сезона, Дракон и Монстрик из третьего сезона и восемь новых масок. Лазарев вновь примерит маску Скорпиона: «Заново привыкаю к костюму. У меня будет два дуэта: один из них с Димой Биланом - Мамонтенком». У Валерии тоже парные выступления: «Меня ждет красивая песня с Сергеем Лазаревым и потрясающий дуэт Барби и Кена».
«Новый год на телеканале «Звезда» 6+ начнется в 22.00 и будет посвящен героям России - участникам СВО. В студии выступят Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Анита Цой, Зара, группа «Земляне» и ВИА «Самоцветы», «Пламя», «Лейся, песня» и др. Планируются прямые включения из мест дислокации военнослужащих, чтобы поздравить фронтовиков с Новым годом.
Для энергичных телезрителей после боя курантов на МУЗ-ТВ организуют дискотеку «Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!» 16+. Свои хиты споют группы «Иванушки International» и RASA,
Джони, Клава Кока, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Хабиб, Глюк’oZa и другие артисты.
В каждой шутке только шутки
Порций «Уральских пельменей» на СТС будет много - на всех хватит (Вячеслав Мясников и Андрей Рожков). Фото: канал СТС
Юмора тоже хватит - на любой вкус и возраст. Новогодняя программа «Уральских пельменей» 16+ на СТС будет идти все праздничные сутки. Темы номеров актуальные: возвращение в магазин использованного фейерверка, знакомство с братцем Сушняком из новой версии сказки «Двенадцать месяцев», встреча праздника в полицейском участке в компании Шарапова, готовка салата с активированным углем и 90 кг мандаринов. Шутки тоже «на злобу праздника»: «Есть костюм пятитысячной купюры? - Нет, а зачем? - Сейчас зима, а это единственный костюм, который меня греет».
На ТНТ 16+ юмора тоже будет достаточно: в 23.00 начнется новогодний выпуск Comedy Club, который продолжится после боя курантов. А самый большой юмористический, пародийный и одновременно музыкальный сюрприз на ТНТ обещают в 20.30 и 1.00 - это фильм-фантазия «Иван Васильевич меняет все!». В этом кино публику развлекают музыкальными номерами и юмором популярные исполнители, актеры, телеведущие, комики. Смешается всё: айтишник на фрилансе Шурик (Демис Карибидис) дома занят научными экспериментами и случайно отправляет управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) в прежние времена, где тот становится и. о. царя. Бунше помогает вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин).
Иван Грозный (Тимур Батрутдинов) из-за проблем с VPN на машине времени скачет по разным эпохам: оказался то в девяностых, то на приеме у императора Петра I (Филипп Киркоров). Режиссер Якин (Павел Деревянко) планирует забрать избранницу Шурика Зину (Марина Кравец) сниматься в космос. Развлекает зрителей толпа звезд: Ольга Бузова, Анна Асти, Павел Воля, Гоша Куценко, Валентина Мазунина, Денис Дорохов и другие.
Предсказания без перерыва
С 20.00 на телеканале «Домашний» 16+ сплошные «Предсказания: 2024». В программе - прогнозы астрологов и прочих волшебников на год Дракона. Предсказатели дадут советы по темам из самых разных сфер жизни - как побольше заработать, надо ли менять работу, где встретить любимого человека, как найти свое место силы, как избежать проблем и привлечь удачу (а большой гороскоп на следующий год прямо сейчас можно прочесть на стр. 40 - 41).