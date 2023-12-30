Новый год у телевизора: какие развлекательные программы покажут в Новый год

Проводы старого и встреча Нового года проходят не только под оливье и мандарины, но часто и под негромкое (или громкое) бурчание телевизора. Выбрали интересные телепередачи и фильмы для вечера 31 декабря и праздничной ночи.

Музыка всех связала

Накрывайте стол к началу самой душевной музыкальной передачи, чтобы проводить год с Андреем Малаховым. В студии новогоднего спецвыпуска программы «Песни от всей души» 12+ на телеканале «Россия» в 20.30 соберутся таланты из разных уголков страны - будут петь народные и эстрадные хиты и рассказывать вдохновляющие истории о настоящей, а не выдуманной звездной жизни.

А после новогоднего обращения президента там же начнется «Новогодний голубой огонек» 16+. Споют почти все популярные артисты страны: Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, SHAMAN, «Дискотека Авария», Игорь Бутман, Юрий Антонов, Валерия, Стас Михайлов, Люся Чеботина. Сергей Лазарев споет хит «Это все она» с 9-летним сыном Никитой: «Я спросил у сына: «Хочешь?» Он ответил утвердительно.

У нас получился очень красивый номер - будем искать Золушку нашему принцу». У Алсу дуэт со Львом Лещенко, а Хабиб споет «Ягоду-малинку» с Варварой. Будет симфонический оркестр и новые лица - участники конкурсов талантов «Ну-ка, все вместе!» и «Синяя птица». Прозвучат поздравления и пожелания от известных артистов, спортсменов, телеведущих. Почетные гости «Огонька» - Герои России, прибывшие с передовой СВО, и военные корреспонденты.

«Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя» 16+ начнется в 23.00, и там споют все перечисленные выше поп-артисты, а также Филипп Киркоров, Zivert, Егор Крид, Клава Кока, Баста, Ани Лорак, МакSим, Лолита, Пелагея, Сергей Шнуров, Ваня Дмитриенко, группы Dabro, Cream Soda, «Руки Вверх!», RASA, звезды «Голоса» и другие артисты.