Соловей-Разбойник Родион Газманов о своем участии в «Шоу Аватар»: «Мама сразу меня рассекретила»

В минувшее воскресенье на «Шоу Аватар» рассекретили еще одного персонажа. На этот раз проект покинул один из фаворитов Иды Галич – Соловей-Разбойник, аватаром которого управлял Родион Газманов. Кстати, после раскрытия Родиона Ида поинтересовалась между делом, как называется «Отец будущего мужа», намекая на Олега Газманова.
А когда Тимур Батрутдинов ответил, что речь идет о тесте, широко улыбнулась. Понять восхищенную Иду действительно можно. Соловей-Разбойник – один из самых харизматичных героев «Шоу Аватар». Родион Газманов, конечно, выбрал для себя правильного героя.
По словам артиста, он хотел отойти от своего образа, почувствовать творческую свободу и немножко похулиганить, – все это получилось. Как признается Родион Газманов, управлять аватаром было непросто: в костюме жарко, шлем тяжелый и немного пережимает голову. Но нужно было привыкать петь и двигаться в этом облачении. Однако артисту пришелся по душе такой эксперимент.
Родион Газманов с Вячеславом Макаровым. Фото: телеканал НТВ
«Неожиданно для себя я обнаружил, что мало танцую на сцене, а вот мой Соловей-Разбойник, напротив, оказался первоклассным танцором. Система датчиков придала движениям плавности, чего не хватает мне в жизни, - отметил Родион Газманов. - Самым сложным оказалось совмещать пение в непривычной для себя манере и движения по сцене, на которой физически ты не находишься, а ориентируешься только по намеченным точкам.
Как признался Родион, в начале программы он думал, что его быстро рассекретят и отправят домой. Но этого не случилось. И певец осмелел настолько, что даже стал шутить с судьями.
- От кого из судей ожидали разоблачения в первую очередь? - спросила у артиста Teleprogramma.pro
- Я ожидал, что меня может узнать Марк Тишман, потому что в последнее время мы часто видимся по рабочим вопросам. И, конечно, опасался разоблачения от Сергея Лазарева. Так и получилось.
Он первый предположил, что под аватаром Соловья-Разбойника скрываюсь я. Сергей методичен, он очень хорошо изучает «поле боя».
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Родион Газманов вышел из образа. Фото: телеканал НТВ
- А как скрывались от родных и друзей?
- Пришлось хитрить. После первого же выпуска они начали писать, что подозревают меня. Но я упорно отвечал, что не знаю, о чем речь. А с мамой получилась забавная история.
Она приехала ко мне в гости и случайно увидела по телевизору выступление Соловья-Разбойника. Сначала мама не обратила на это внимания, но затем начала приглядываться, прислушиваться и мгновенно меня рассекретила.
Также Родион Газманов выразил благодарность команде проекта, своим коллегам и поддержал каждого из оставшихся аватаров в финале.
«Любопытно, кто ими управляет. Но могу сказать, что угадал больше половины из тех, кто уже выбыл», - резюмировал артист.