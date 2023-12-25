Соловей-Разбойник Родион Газманов о своем участии в «Шоу Аватар»: «Мама сразу меня рассекретила»

В минувшее воскресенье на «Шоу Аватар» рассекретили еще одного персонажа. На этот раз проект покинул один из фаворитов Иды Галич – Соловей-Разбойник, аватаром которого управлял Родион Газманов. Кстати, после раскрытия Родиона Ида поинтересовалась между делом, как называется «Отец будущего мужа», намекая на Олега Газманова.

А когда Тимур Батрутдинов ответил, что речь идет о тесте, широко улыбнулась. Понять восхищенную Иду действительно можно. Соловей-Разбойник – один из самых харизматичных героев «Шоу Аватар». Родион Газманов, конечно, выбрал для себя правильного героя.

По словам артиста, он хотел отойти от своего образа, почувствовать творческую свободу и немножко похулиганить, – все это получилось. Как признается Родион Газманов, управлять аватаром было непросто: в костюме жарко, шлем тяжелый и немного пережимает голову. Но нужно было привыкать петь и двигаться в этом облачении. Однако артисту пришелся по душе такой эксперимент.