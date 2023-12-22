Ведущие Первого канала Осадник и Покровский выяснили, что в Екатеринбурге едят больше всего майонеза

Ведущие программа Первого канала «Поехали!» Мария Осадник и Евгений Покровский на этот раз побывали в Екатеринбурге. В столице Урала съемочная группа телеканала сделала несколько удивительных для себя и телезрителей тоже открытий.

Телеведущие прошлись по пешеходному туристическому маршруту, увидели барометр настроение, побывали на границе Европы и Азии, посетили музей Высоцкого и музей советского быта.

А еще Мария Осадник и Евгений Покровский узнали, что в Екатеринбурге едят больше всего майонеза, и отправились на рынок, чтобы его купить. Местный майонез очень жирный - 67 процентов жирности!

Подробности о путешествии в Екатеринбург съемочной группы Первого канала смотрите в субботу, 23 декабря, в 12:15.

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