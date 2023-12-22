Первый канал расскажет о Якутии в проекте «Жизнь своих»

Очередной выпуск программы Первого канала «Жизнь своих», который выйдет в эфир в это воскресенье, 24 декабря, расскажет о традициях Республики Саха, Якутии.

Выпуск будет полностью посвящен жизни в этом суровом, морозном крае. Ведущий программы Евгений Кривцов во время съемок в Якутии выяснил, почему здесь целых два Деда Мороза, как выживают люди в условиях долгой и очень холодной зимы, какие традиции здесь существуют.

«Почти вся территория Якутии лежит в вечной мерзлоте. Здесь самая холодная и долгая зима в мире и очень короткое, но знойное лето.Морозы, которые нам кажутся немыслимыми для этого региона – обычное дело. Холода здесь не боятся – с ним дружат», - поделился Евгений Кривцов.

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