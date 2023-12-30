Нюша на мотоцикле, Баста на выпускном и Шнуров с «Экспонатом»: кого увидят зрители «Новогодней ночи» на Первом канале

Похоже, звезды нашей эстрады устанавливают личные рекорды. Так, Виктория Дайнеко разместилась на ладони огромного манекена на высоте пять метров. На ту же высоту на специальной платформе поднялся и молодой певец Ваня Дмитриенко.

Но всех переплюнул солист группы «RASA» Виктор Поплевин, который во время исполнения хита «Пчеловод» покорил 15 метров высоты. Все эти рекорды россияне смогут увидеть во время «Новогодней ночи» на Первом канале.

Ежегодный праздник музыки снова удивит яркими номерами, остроумными шутками и трюками звезд. Эта магическая ночь будет посвящена хитам 2010-2020 годов. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала за кулисами передачи и заодно вспомнила самые яркие этапы своей жизни.