Нюша на мотоцикле, Баста на выпускном и Шнуров с «Экспонатом»: кого увидят зрители «Новогодней ночи» на Первом канале

Похоже, звезды нашей эстрады устанавливают личные рекорды. Так, Виктория Дайнеко разместилась на ладони огромного манекена на высоте пять метров. На ту же высоту на специальной платформе поднялся и молодой певец Ваня Дмитриенко.
Но всех переплюнул солист группы «RASA» Виктор Поплевин, который во время исполнения хита «Пчеловод» покорил 15 метров высоты. Все эти рекорды россияне смогут увидеть во время «Новогодней ночи» на Первом канале.
Ежегодный праздник музыки снова удивит яркими номерами, остроумными шутками и трюками звезд. Эта магическая ночь будет посвящена хитам 2010-2020 годов. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала за кулисами передачи и заодно вспомнила самые яркие этапы своей жизни.
Виктория Дайнеко не боится высоты. Фото: Юрий Феклистов
Что Баста сказал выпускникам
Прихожу в павильон, где проходят съемки номера рэпера Басты и словно бросаюсь в омут школьных лет. (Правда мысленно перекрещиваюсь и радуюсь, что они закончились). На экране - фасад школы с надписью: «В добрый путь, выпускники». На сцене своего выхода ожидают школьники в знаменитой советской форме.
А чуть позже подмостки заполоняют дети разных возрастов: от первоклассников до трепетных юношей и девушек. И тут на авансцене появляется Баста, одетый в джинсовую рубашку и красные спортивные штаны и начинает затягивать: «Медлячок, чтобы ты заплакала». И пока звучит композиция, школяры подпевают ей, рассматривают разноцветные шарики и кидаются друг в друга серпантином.
Баста напомнит телезрителям Первого канала о школьной юности. Фото: Юрий Феклистов
- Дети, не стоит разбрасывать серпантин сразу, нужно растянуть его на всю песню, - предупреждают небережливых ребят постановщики номера.
(Между прочим, всего для съемок Новогодней ночи на Первом канале было использовано 2, 5 тысяч лент серпантина, 6 000 бенгальских огней и 400 пакетов серебряного дождика).
Юные актеры, конечно, внемлют этой просьбе и выполняют режиссерскую задачу на «Ура»! А после завершения съемок удостаиваются похвалы самого Басты, сказавшего очень странную фразу: «Дети, какие же вы молодцы. Но хорошего понемножечку, пюрешечку, горошку».
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«Самый Первый Новый год»
Отдельно стоит сказать о зрителях, заполняющих зал, где проходят съемки «новогодних огоньков». Большинство из них – женщины, одетые в красивые платья и будто нацеленные на встречу с «прекрасным принцем из телевизора». Ну или берите выше - королем.
А вот мужчины не так скрупулезно подходят к дресс-коду и надевают все, что нравится. Кстати, обратила внимание на одного парня, который, вероятно, следует заветам Ольги Бузовой. А ведь теледива однажды сказала: «Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит», что этот молодой человек и делал.
В Новогоднюю ночь на Первом канале прозвучит хит Хабиба «Ягода-малинка». Фото: Юрий Феклистов
Как говорится, кто празднику рад – накануне пьян. Похоже, этот мужчина готовится зажигать по полной и 30 декабря, когда на Первом канале стартует «Самый Первый Новый год».
В рамках этого проекта три «Деда Мороза» – Егор Крид, Баста и Антон Беляев - представляют вниманию зрителей подборку самых актуальных треков 2023 года.
Так, в ночь накануне Нового года прозвучат хиты Полины Гагариной, Вани Дмитриенко, Тоси Чайкиной, Вали Карнавал и многих других исполнителей. Однако вернемся к ночи с 31 декабря на 1 января.
Каждый номер – как спектакль!
Вообще, каждое выступление артистов Новогодней ночи – это отдельный номер-шоу, для которого делался детальный пост-продакшн с 3D-графикой. Для каждого номера затрачивались огромные человеческие ресурсы.
Например, во время выступления группы «Султан – Ураган» и Мурата Тхагалегова на сцене возникнет настоящая русская печь. Также там используется дискошар диаметром два метра и весом 250 килограммов.
«Этот шар – единственный такой экземпляр в России и колесит по многим городам. Перед постановщиками номера стояла задача довести его до места назначения и подвесить в нужном месте, - рассказывает художник «Новогодней ночи».
- Специально для погрузки дискошара приезжала специальная фура, его выкатывали 125 человек. Шар сделан из зеркального пластика, и на нем ни в коем случае нельзя было оставлять отпечатки пальцев. Поэтому дискошар натирали практически до блеска».
Нюша въедет в Новогоднюю ночь на Первом на мотоцикле. Фото: Юрий Феклистов
А вот Нюша въезжает в Новогоднюю ночь на мотоцикле «Цунами». Таких железных коней в буквальном смысле в Москве осталось раз, два и обчелся. Приобрести его для съемок оказалось делом не из легких, но «Новогодняя ночь на Первом» творит чудеса.
Всего же в эфире Первого прозвучит более 70 хитов 2010-2020 годов, среди которых «Экспонат» Сергея Шнурова, «Калинка-малинка» Хабиба, «Юность моя» группы Dabro и многие другие известные композиции. Также зрители услышат песни Юрия Антонова, Григория Лепса, Люси Чеботиной, Акима Апачева и многих других музыкантов.
Как считают организаторы Новогодней Ночи на Первом канале, хиты 10-х и начала 20-х – идеальный музыкальный фон для современного семейного праздника, поскольку их исполнители объединяют все возрастные группы. Ведь в этот период хитами становились уже не только песни из телевизора, который смотрит преимущественно старшее поколение, но и музыка из пабликов, YouTube и стримингов, так любимая молодежью.
Редкий гость Новогодней ночи на Первом канале - Аким Апачев. Фото: Юрий Феклистов
Не обойдется и без участия звезд шоу «Голос», появившемся на Первом канале в 2012 году. Так, телезрители услышат дуэт участника проекта Ярослава Дронова, которого широкая публика теперь знает под именем SHAMAN, и Пелагеи. Они исполнят народную песню «Не для меня».
SHAMAN и Пелагея. Фото: Юрий Феклистов
Конечно, эта композиция навевает грустные мысли о быстротечности жизни, но в то же время и говорит о ее ценности. Поэтому нужно ценить те мгновения, когда вы можете достать из холодильника бутылку шампанского или коньяка, положить в тарелку селедку под шубой, съесть мандарин и параллельно смотреть «Новогоднюю ночь» на Первом канале. Ведь из таких мелких радостей и состоит наша жизнь.