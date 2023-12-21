Первый канал покажет шоу «Фантастика» с «Пухляшом» после его смерти

Первый канал покажет новый выпуск популярного шоу «Фантастика» в ближайшую пятницу, 22 декабря, с трагически погибшим Дмитрием Красиловым в составе членов жюри.

Дело в том, что канал отснял почти все выпуски заранее и два пока не вышли в эфир. Во всех Пухляш снялся. Руководство Первого канала приняло решение выпустить серии с Красиловым и почтить таким образом его память.

Ожидается, что в пятницу участники «Фантастики» впервые выйдут на сцену вместе со звездами. А 29 декабря мы все узнаем имя победителя проекта.

Пухляша не стало вечером в понедельник, 18 декабря. Дмитрий Красилов вернулся с работы домой, и ему резко стало плохо. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

Похоронят артиста в ближайшее время в родном Заринске, это Алтайский край. Артисты шоу-бизнеса помогли маме Дмитрия собрать деньги на траурную процессию.

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