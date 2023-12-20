На Первом канале в шоу «Самый Первый Новый год» выступят молодые вокалисты

Первый канал в предновогоднюю ночь покажет шоу, в котором примут участие исключительно молодые и даже только-только начинающие вокалисты. Для многих из них выступление на Первом канале станет первым в жизни появлением на большом экране.

Такой шанс молодые и талантливые артисты получили, благодаря шоу Первого канала «Самый Первый Новый год». В эфир оно выйдет в полночь 30 декабря.

Егор Крид, Баста и Антон Беляев представят зрителям самые актуальные треки 2023 года. Здесь будут хиты, каверы, коллаборации. Ведущим предновогоднего шоу станет Константин Анисимов.