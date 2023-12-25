Ренат Агзамов и Константин Ивлев: «Единственная ночь, когда мы отдыхаем друг от друга, – новогодняя»

25 декабря на канале «Пятница!» покажут новогодний выпуск шоу «Битва шефов». Специальной гостьей передачи стала балерина Анастасия Волочкова, продемонстрировавшая зрителям, как могут сочетаться шпагат и ножи.

На съемках праздничного выпуска побывала и корреспондент Teleprogramma.pro, которая заодно узнала о планах Константина Ивлева и Рената Агзамова на главную ночь в году.

Кто украл клубнику?

В студии программы ощущается новогодняя атмосфера: повсюду расставлены елки, стены украшены гирляндами, а рядом с логотипом проекта красуются улыбающиеся драконы. Вскоре там появляются и люди, умеющие превратить любой день в праздник. Речь идет о ведущих «Битвы шефов» Ренате Агзамове и Константине Ивлеве.

Они собираются показать телезрителям, как приготовить сырные перцы. По ходу действия шеф-повара делятся не только рецептом праздничного блюда, но и по привычке подкалывают друг друга.

Как поясняют повара, чтобы приготовить вышеуказанное лакомство, нужно освободить перцы от жесткой кожуры, перемешать сыр с майонезом, почистить яйца. Также блюдо можно украсить гранатовыми зернами.