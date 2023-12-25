Ренат Агзамов и Константин Ивлев: «Единственная ночь, когда мы отдыхаем друг от друга, – новогодняя»

Ренат Агзамов, Константин Ивлев и Анастасия Волочкова. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!» 

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках праздничного выпуска программы «Битва шефов».

25 декабря на канале «Пятница!» покажут новогодний выпуск шоу «Битва шефов». Специальной гостьей передачи стала балерина Анастасия Волочкова, продемонстрировавшая зрителям, как могут сочетаться шпагат и ножи. 

На съемках праздничного выпуска побывала и корреспондент Teleprogramma.pro, которая заодно узнала о планах Константина Ивлева и Рената Агзамова на главную ночь в году. 

Кто украл клубнику? 

В студии программы ощущается новогодняя атмосфера: повсюду расставлены елки, стены украшены гирляндами, а рядом с логотипом проекта красуются улыбающиеся драконы. Вскоре там появляются и люди, умеющие превратить любой день в праздник. Речь идет о ведущих «Битвы шефов» Ренате Агзамове и Константине Ивлеве

Они собираются показать телезрителям, как приготовить сырные перцы. По ходу действия шеф-повара делятся не только рецептом праздничного блюда, но и по привычке подкалывают друг друга. 

Как поясняют повара, чтобы приготовить вышеуказанное лакомство, нужно освободить перцы от жесткой кожуры, перемешать сыр с майонезом, почистить яйца. Также блюдо можно украсить гранатовыми зернами. 

Ренат Агзамов и Константин Ивлев. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»  

Пока ведущие «колдуют» над сырными перцами в студии, проникаю за кулисы передачи, где стоит стол, изобилующий продуктами и больше напоминающий скатерть-самобранку. Здесь находятся продукты, которые используются в рецептах Ренат и Константин. 

Я не успела поужинать и поэтому спрашиваю разрешения вкусить с этого хлебосольного стола. Один из сотрудников проекта разрешает, а также призывает не стесняться пробовать овощи, фрукты и ягоды. Войдя во вкус, я съедаю несколько ягод клубники. 

Впрочем, чуть позже выясняется, что «чревоугодие» до добра не доводит. Другой сотрудник гневно спрашивает у окружающих: кто же съел клубнику, которая предназначалась для «реквизита» и должна была войти в кадр?   

Разумеется, я не признаюсь в содеянном. Тем более в итоге выход был найден: клубнику заменил виноград. Однако нужно уяснить для себя, что все, что закупается на стол, может стать частью реквизита, необходимого для съемок. 

Знаменитый шпагат Анастасии Волочковой 

Но если я не умею справляться с чувством голода, то балерина Анастасия Волочкова, появившаяся в студии, рассказала ведущим, что однажды раз и навсегда заставила себя не испытывать подобные ощущения. 

Артистка поведала Ренату и Константину, что привыкла к скудному питанию еще с детства, когда училась в Академии русского балета им. Вагановой. Ведь ей нельзя было поправляться ни на килограмм. Также Анастасия призналась в том, что не ест соленое и сладкое. Но от сырного перца не откажется. 

Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»  

А после разговора с Константином и Ренатом Анастасия Волочкова продемонстрировала зрителям танец с ножами, напоминающий знаменитые танцы Бритни Спирс. И, конечно, под восторженные возгласы поваров исполнила свой фирменный шпагат. 

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Константин Ивлев - о Ренате Агзамове: «Чтобы успеть соскучиться, мы стараемся как можно реже пересекаться»

«С Анастасией мы пересекались в проекте «Кондитер». Она нереальная, обаятельная, лучезарная. В этой артистке много энергии, и нам очень приятно, когда она приходит в студию, - поделился своими впечатлениями после выхода Анастасии Ренат Агзамов. – И в честь прихода балерины на «Битву шефов» специально для нее был разработан рецепт. И это не шутка». 

- Поговорим о вас и Константине Ивлеве. Как вы оба будете отмечать Новый год?

- Как всегда – порознь. 

- Неужели никогда не встречали этот праздник вместе, объединив свои семьи?  

Ренат Агзамов: - Нет, он ни разу не звал. 

Константин Ивлев: - Я всегда вспоминаю анекдот Брежневских времен: «Кто помнит, тот придет». На самом деле мы отдыхаем порознь. 

Ренат Агзамов: - Единственная ночь, когда мы отдыхаем друг от друга,  – новогодняя. 

Константин Ивлев: - А чтобы напитаться приколами и успеть соскучиться, мы стараемся пересекаться как можно реже. Потому что если мы встречаемся, то это все, схватились языками и можем долго, полдня что-то сидеть и обсуждать. 

Ренат Агзамов и Константин Ивлев. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»  

- Константин, в прошлом году вы рассказывали, как уезжаете на новогодние каникулы… 

- Я и сейчас уезжаю тоже. Тут ничего не меняется. 

- А куда? 

- На Шри-Ланку. 

- А как на счет вас, Ренат? Как вы проведете свои новогодние каникулы? Куда поедете вы? 

- А я - в Таиланд, но заеду и на Шри-Ланку, если он там.    

И оба снова засмеялись. А чтобы зарядиться оптимизмом Константина Ивлева, Рената Агзамова и увидеть фирменный шпагат Анастасии Волочковой, смотрите новогодний выпуск программы «Битва шефов» 25 декабря в 18. 30. 

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