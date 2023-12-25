Ренат Агзамов и Константин Ивлев: «Единственная ночь, когда мы отдыхаем друг от друга, – новогодняя»

25 декабря на канале «Пятница!» покажут новогодний выпуск шоу «Битва шефов». Специальной гостьей передачи стала балерина Анастасия Волочкова, продемонстрировавшая зрителям, как могут сочетаться шпагат и ножи.
На съемках праздничного выпуска побывала и корреспондент Teleprogramma.pro, которая заодно узнала о планах Константина Ивлева и Рената Агзамова на главную ночь в году.
Кто украл клубнику?
В студии программы ощущается новогодняя атмосфера: повсюду расставлены елки, стены украшены гирляндами, а рядом с логотипом проекта красуются улыбающиеся драконы. Вскоре там появляются и люди, умеющие превратить любой день в праздник. Речь идет о ведущих «Битвы шефов» Ренате Агзамове и Константине Ивлеве.
Они собираются показать телезрителям, как приготовить сырные перцы. По ходу действия шеф-повара делятся не только рецептом праздничного блюда, но и по привычке подкалывают друг друга.
Как поясняют повара, чтобы приготовить вышеуказанное лакомство, нужно освободить перцы от жесткой кожуры, перемешать сыр с майонезом, почистить яйца. Также блюдо можно украсить гранатовыми зернами.
Пока ведущие «колдуют» над сырными перцами в студии, проникаю за кулисы передачи, где стоит стол, изобилующий продуктами и больше напоминающий скатерть-самобранку. Здесь находятся продукты, которые используются в рецептах Ренат и Константин.
Я не успела поужинать и поэтому спрашиваю разрешения вкусить с этого хлебосольного стола. Один из сотрудников проекта разрешает, а также призывает не стесняться пробовать овощи, фрукты и ягоды. Войдя во вкус, я съедаю несколько ягод клубники.
Впрочем, чуть позже выясняется, что «чревоугодие» до добра не доводит. Другой сотрудник гневно спрашивает у окружающих: кто же съел клубнику, которая предназначалась для «реквизита» и должна была войти в кадр?
Разумеется, я не признаюсь в содеянном. Тем более в итоге выход был найден: клубнику заменил виноград. Однако нужно уяснить для себя, что все, что закупается на стол, может стать частью реквизита, необходимого для съемок.
Знаменитый шпагат Анастасии Волочковой
Но если я не умею справляться с чувством голода, то балерина Анастасия Волочкова, появившаяся в студии, рассказала ведущим, что однажды раз и навсегда заставила себя не испытывать подобные ощущения.
Артистка поведала Ренату и Константину, что привыкла к скудному питанию еще с детства, когда училась в Академии русского балета им. Вагановой. Ведь ей нельзя было поправляться ни на килограмм. Также Анастасия призналась в том, что не ест соленое и сладкое. Но от сырного перца не откажется.
Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
А после разговора с Константином и Ренатом Анастасия Волочкова продемонстрировала зрителям танец с ножами, напоминающий знаменитые танцы Бритни Спирс. И, конечно, под восторженные возгласы поваров исполнила свой фирменный шпагат.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Константин Ивлев - о Ренате Агзамове: «Чтобы успеть соскучиться, мы стараемся как можно реже пересекаться»
«С Анастасией мы пересекались в проекте «Кондитер». Она нереальная, обаятельная, лучезарная. В этой артистке много энергии, и нам очень приятно, когда она приходит в студию, - поделился своими впечатлениями после выхода Анастасии Ренат Агзамов. – И в честь прихода балерины на «Битву шефов» специально для нее был разработан рецепт. И это не шутка».
- Поговорим о вас и Константине Ивлеве. Как вы оба будете отмечать Новый год?
- Как всегда – порознь.
- Неужели никогда не встречали этот праздник вместе, объединив свои семьи?
Ренат Агзамов: - Нет, он ни разу не звал.
Константин Ивлев: - Я всегда вспоминаю анекдот Брежневских времен: «Кто помнит, тот придет». На самом деле мы отдыхаем порознь.
Ренат Агзамов: - Единственная ночь, когда мы отдыхаем друг от друга, – новогодняя.
Константин Ивлев: - А чтобы напитаться приколами и успеть соскучиться, мы стараемся пересекаться как можно реже. Потому что если мы встречаемся, то это все, схватились языками и можем долго, полдня что-то сидеть и обсуждать.
- Константин, в прошлом году вы рассказывали, как уезжаете на новогодние каникулы…
- Я и сейчас уезжаю тоже. Тут ничего не меняется.
- А куда?
- На Шри-Ланку.
- А как на счет вас, Ренат? Как вы проведете свои новогодние каникулы? Куда поедете вы?
- А я - в Таиланд, но заеду и на Шри-Ланку, если он там.
И оба снова засмеялись. А чтобы зарядиться оптимизмом Константина Ивлева, Рената Агзамова и увидеть фирменный шпагат Анастасии Волочковой, смотрите новогодний выпуск программы «Битва шефов» 25 декабря в 18. 30.