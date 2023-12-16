Зая из шоу «Фантастика» на Первом канале: «Я смотрел на жюри и видел слезы»

В пятницу, 15 декабря, в свежем эфире популярного шоу «Фантастика» на Первом канале вторую желтую карточку получил персонаж Зая. Его зритель уже привык считать главным ловеласом проекта. Этот герой сделал все возможное, чтобы укорениться на проекте в лице единственного представителя животного мира в этой телепередаче. Однако Зая все же покинул проект. И самое обидное, что он был всего в двух шагах от финала. Оказалось, что за аватаром Заи скрывался певец Александр Шоуа. Артист успел ответить на вопросы для сайта Teleprogramma.pro.
Александр Шоуа. Фото: пресс-служба
Ваш личный любимый номер в шоу «Фантастика»?
- Песня Андриано Челентано «Confessa» в моем исполнении. Я смотрел на жюри и видел слезы. И мои эмоции были такими же. Связь между мной – человеком, примерившим на себя аватар Заи, и далее через него в сторону зрителей – была стопроцентная. У меня было ощущение, что я сижу внутри сердца каждого из тех, кто в этот момент смотрел на меня.
Шоу «Фантастика». Фото: пресс-служба
Кому из членов жюри вы больше всего симпатизировали и посвящали свои номера?
- Мне очень нравилось поражать Дарью Мороз, я обожал реакции Юлианы Карауловой, а пел - для Александры Ребенок. Это было прекрасно.
Вадим Галыгин и Александр Шоуа. Фото: пресс-служба
Что самое сложное было для вас в этом проекте?
- Расстаться с теми, кто ко мне уже привык, к кому я привык, чьи голоса я уже полюбил слушать. Самое тяжелое – больше не видеть улыбки и глаза тех, кому я пел.
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