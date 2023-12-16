Зая из шоу «Фантастика» на Первом канале: «Я смотрел на жюри и видел слезы»

Что самое сложное было для вас в этом проекте?

- Расстаться с теми, кто ко мне уже привык, к кому я привык, чьи голоса я уже полюбил слушать. Самое тяжелое – больше не видеть улыбки и глаза тех, кому я пел.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».