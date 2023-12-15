Ведущие шоу «Поехали!» искупались в кипятке и испекли метровый блин, побывав в Тюменской области

Ведущие шоу «Поехали!» на Первом канале Мария Осадник и Евгений Покровский побывали в Тюменской области. Их экскурсия началась со знаменитого пешеходного вантового моста — он соединяет две части Тюмени, исторический город и новый. Это строение в народе называют «Мостом Влюбленных». По традиции сюда приезжают молодожены. А в 2003 году на мосту провели первый конкурс на самый долгий поцелуй.

Не обошлось и без гастрономической части. Ведущие программы попробовали оригинальную северную кухню — жареную оленину. Изюминкой поездки стали термальные источники. Горячая вода от 38 до 52 градусов бьет из-под земли, что позволяет даже в 40-градусный мороз выходить на улицу и принимать ванны.

Побывали ведущие шоу «Поехали!» и в городе Ялуторовск, знаменитый своим острогом. Прогулявшись по территории острога и наколов дров, ребята на огромной сковороде испекли гигантский метровый блин.

«Мы наряжались в национальные костюмы, пили чай в юрте, загадывали желания и играли в хитрые народные головоломки», - подметила Мария Осадник.

Смотрите тревел-шоу «Поехали!» в субботу, в 12.15 на Первом канале.