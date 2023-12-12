Что покажет канал Dомашний в Новый год

Телеканал Dомашний подготовил для своих зрителей по-настоящему уютную праздничную атмосферу для семейного отдыха. В праздник можно будет увидеть 8-серийный специальный проект «НОВЫЙ ГОД ПО-ДОМАШНЕМУ».

Ирина Слуцкая, в первую очередь, расскажет все про подарки. Она станет Снегурочкой и подскажет праздничное меню. А поможет все это приготовить шеф-повар Андрей Бова.

Дизайнер Дарья Каракулова поможет украсить квартиру, а Татьяна Геворкян со стилистами оденут вас так, что никто не узнает.

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