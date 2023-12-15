Шоу «Голос-12»: вокальный проект возвращается с обновленным составом наставников

Неожиданным стало появление в красном кресле одной из главных молодых певиц России - Юлии Сытник, больше известной как Zivert. Не так давно она была бортпроводницей «Аэрофлота», а теперь собирает стадионные концерты и рвет хитами все возможные чарты (лишь у одного клипа Life только в YouTube более 176 млн просмотров). Кто еще из наставников «Голоса», кроме Басты, мог бы таким похвастаться?
Интересно, как 33-летняя певица, не имеющая педагогического опыта и образования, будет обращаться с талантливыми артистами. Сама Zivert интригует и уверяет, что стремится привнести нечто «высокохудожественное и авангардное» в проект.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Компанию (или конкуренцию?!) Zivert составит теперь уже довольно опытная в вопросах «Голоса» Полина Гагарина.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Вместе с блондинкой и брюнеткой красные кресла займут блондин и брюнет: Владимир Пресняков и Антон Беляев.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Нет, это не родители иноагента Моргенштерна на сцене - это эффектная пара, которая попробует покорить уши и сердца наставников. Что необычно, ведь чаще всего в шоу прорываются поодиночке.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Что особенно интересно, в этом сезоне до отбора допущены представители новых российских территорий - артисты из Мариуполя, Луганской Республики и других регионов, а также из других государств (Грузия, Куба, Белоруссия, Эстония, Таджикистан) и из всевозможных российских городов (Ухта, Тейково, Благовещенск, Инжавино, Красноярск, Астрахань, Грозный, Москва и др.). Состав ожидается поистине интернациональный.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Группы поддержки в «аквариуме» прилагают все усилия, чтобы впечатлить вокальных тренеров и убедить их взять в команду именно того, за кого они «топят».
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Останется у наставников и секретное оружие - красная кнопка, позволяющая заблокировать кнопку коллеги, если артист на сцене ну очень понравился. Правом вето можно воспользоваться дважды за сезон. Обычно такая «диверсия» вызывает у вокальных тренеров дикий хохот и неистовое веселье.
В эфире Первого канала шоу «Голос-12» начнется в январе 2024 года. Вести проект доверили Яне Чуриковой.