Шоу «Голос-12»: вокальный проект возвращается с обновленным составом наставников

Неожиданным стало появление в красном кресле одной из главных молодых певиц России - Юлии Сытник, больше известной как Zivert. Не так давно она была бортпроводницей «Аэрофлота», а теперь собирает стадионные концерты и рвет хитами все возможные чарты (лишь у одного клипа Life только в YouTube более 176 млн просмотров). Кто еще из наставников «Голоса», кроме Басты, мог бы таким похвастаться?

Интересно, как 33-летняя певица, не имеющая педагогического опыта и образования, будет обращаться с талантливыми артистами. Сама Zivert интригует и уверяет, что стремится привнести нечто «высокохудожественное и авангардное» в проект.