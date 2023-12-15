Афиша Москвы: «Уральские пельмени. Новогодние» и ледовое шоу Татьяны Навки

Концерт звезд эстрады и спорта 6+
Гала-концерт с участием российских звезд и знаменитых спортсменов состоится на премии «Мы твердо верим в героев спорта». Награждают за творческие произведения, посвященные спортивным достижениям. А поют известные артисты - о спорте, силе духа, о любви к Родине: Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Лев Лещенко, SHAMAN, Олег Газманов, Лариса Долина, Александр Буйнов, Хибла Герзмава, Валерия, Зара и другие артисты.
- Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
- м. «Лужники», ул. Лужники, 24, стр. 24.
- 20 декабря. 17.00.
- От 1000.
Ледовое шоу Татьяны Навки 0+
Премьера новогоднего ледового представления «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Николая Гоголя. В шоу катаются и играют: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы. Зрители станут участниками зимних забав и рождественских гуляний времен Екатерины II. Главные герои сказки пройдут с честью через все испытания, доказывая, что любовь, доблесть и преданность всегда побеждают в противостоянии со злом.
Шоу - мультимедийное, c декорациями и спецэффектами.
- Мегаспорт
- м. «ЦСКА», ул. Ходынский бульвар, д. 3.
- 22 декабря - 7 января. 12.00. 19.00.
- От 1000.
Концерт баяниста Валерия Семина 6+
Новая программа «Привет, зимушка-зима!». Заслуженный артист России Валерий Семин теперь самый известный баянист страны, так как стал постоянным участником программы Андрея Малахова «Песни от всей души». А кто-то помнит Семина как соведущего и баяниста телепрограммы Михаила Евдокимова «С легким паром!».
Композитор и баянист сыграет и споет: «Мамочка на саночках», «Почему же ты замужем», «На деревне тихо», «Одинокая ветка сирени», «От зари до зари» и другие шлягеры советского периода.
В программу также войдут песни из кинофильмов, популярные инструментальные композиции, музыка народов мира, незабываемая «Цыганочка с выходом» и много других известных песен и мелодий. Гостей концерта ждет открытое общение с исполнителем.
- Государственный Кремлевский дворец
- м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.
- 20 декабря. 19.00.
- От 1000.
«Уральские пельмени. Новогодние» 16+
Много шуток, которые помогут создать новогоднюю атмосферу. В праздничном представлении участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Все звездные «пельмени» будут на сцене с новыми новогодними миниатюрами, веселыми семейными сценками. Обещают Дедов Морозов и Снегурочек на сцене.
- КЦ «Москва»
- м. «Технопарк», пр. Андропова, д. 1.
- 20 декабря. 20.00.
- От 3500.
Четыре лучшие команды этого года посоревнуются за золотые медали Высшей лиги. Все это потом покажут на Первом канале, а вы можете увидеть лично. Играют: Сборная МАИ (Москва), «Ровеньки» (Орел), «Атомная сборная» (Сосновый Бор), «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону). Ведущий - Валдис Пельш.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, д. 20.
- 19 декабря. 19.00.
- От 2000.
Шоу «Сказки Андерсена» 0+
Детский волшебный спектакль зимы. Постановка «Мастерской Арины Мороз». Телеведущий Андрей Малахов сходил на прошлой неделе на спектакль с 6-летним сыном Сашей и поделился впечатлениями: «Спектакль начинается прямо в гардеробной. Прекрасно сработана обратная связь со зрителями, детям позволяют активно участвовать в сюжете. Очень милый интерактивный мюзикл!»
Дети и родители пройдут через волшебный лес, увидят ледяное озеро, познакомятся с уникальными механическими куклами и попадут в мир Снежной Королевы, Оловянного Солдатика, Балерины, Кая и Герды. Перед спектаклем сказочник Андерсен вручит каждому ребенку волшебный фонарь в подарок, который поможет ему стать участником происходящего.
- «Зарядье»
- м. «Китай-город», ул. Варварка, д. 6, с. 4.
- 16, 17 декабря. 11.00. 14.00.
- От 1950.