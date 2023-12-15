Афиша Москвы: «Уральские пельмени. Новогодние» и ледовое шоу Татьяны Навки

Концерт звезд эстрады и спорта 6+

Гала-концерт с участием российских звезд и знаменитых спортсменов состоится на премии «Мы твердо верим в героев спорта». Награждают за творческие произведения, посвященные спортивным достижениям. А поют известные артисты - о спорте, силе духа, о любви к Родине: Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Лев Лещенко, SHAMAN, Олег Газманов, Лариса Долина, Александр Буйнов, Хибла Герзмава, Валерия, Зара и другие артисты.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

м. «Лужники», ул. Лужники, 24, стр. 24.

20 декабря. 17.00.

От 1000.

Ледовое шоу Татьяны Навки 0+

Премьера новогоднего ледового представления «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Николая Гоголя. В шоу катаются и играют: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы. Зрители станут участниками зимних забав и рождественских гуляний времен Екатерины II. Главные герои сказки пройдут с честью через все испытания, доказывая, что любовь, доблесть и преданность всегда побеждают в противостоянии со злом.

Шоу - мультимедийное, c декорациями и спецэффектами.

Мегаспорт

м. «ЦСКА», ул. Ходынский бульвар, д. 3.

22 декабря - 7 января. 12.00. 19.00.

От 1000.

Концерт баяниста Валерия Семина 6+

Новая программа «Привет, зимушка-зима!». Заслуженный артист России Валерий Семин теперь самый известный баянист страны, так как стал постоянным участником программы Андрея Малахова «Песни от всей души». А кто-то помнит Семина как соведущего и баяниста телепрограммы Михаила Евдокимова «С легким паром!».

Композитор и баянист сыграет и споет: «Мамочка на саночках», «Почему же ты замужем», «На деревне тихо», «Одинокая ветка сирени», «От зари до зари» и другие шлягеры советского периода.

В программу также войдут песни из кинофильмов, популярные инструментальные композиции, музыка народов мира, незабываемая «Цыганочка с выходом» и много других известных песен и мелодий. Гостей концерта ждет открытое общение с исполнителем.

Государственный Кремлевский дворец

м. «Библиотека им. Ленина», ул. Воздвиженка, 1.

20 декабря. 19.00.

От 1000.

«Уральские пельмени. Новогодние» 16+

Много шуток, которые помогут создать новогоднюю атмосферу. В праздничном представлении участвуют: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Все звездные «пельмени» будут на сцене с новыми новогодними миниатюрами, веселыми семейными сценками. Обещают Дедов Морозов и Снегурочек на сцене.

КЦ «Москва»

м. «Технопарк», пр. Андропова, д. 1.

20 декабря. 20.00.

От 3500.

Четыре лучшие команды этого года посоревнуются за золотые медали Высшей лиги. Все это потом покажут на Первом канале, а вы можете увидеть лично. Играют: Сборная МАИ (Москва), «Ровеньки» (Орел), «Атомная сборная» (Сосновый Бор), «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону). Ведущий - Валдис Пельш.

« Крокус Сити Холл »

» м. «Мякинино», ул. Международная, д. 20.

19 декабря. 19.00.

От 2000.

Шоу «Сказки Андерсена» 0+

Детский волшебный спектакль зимы. Постановка «Мастерской Арины Мороз». Телеведущий Андрей Малахов сходил на прошлой неделе на спектакль с 6-летним сыном Сашей и поделился впечатлениями: «Спектакль начинается прямо в гардеробной. Прекрасно сработана обратная связь со зрителями, детям позволяют активно участвовать в сюжете. Очень милый интерактивный мюзикл!»

Дети и родители пройдут через волшебный лес, увидят ледяное озеро, познакомятся с уникальными механическими куклами и попадут в мир Снежной Королевы, Оловянного Солдатика, Балерины, Кая и Герды. Перед спектаклем сказочник Андерсен вручит каждому ребенку волшебный фонарь в подарок, который поможет ему стать участником происходящего.