Телеведущий Евгений Кривцов о Курильских островах: «Напоминает другую планету»

В это воскресенье, 10 декабря, на Первом канале выйдет в эфир программа «Жизнь своих». На этот раз съемочная группа проекта побывала на Дальнем Востоке, в Сахалинской области, на острове, входящем в Курильскую гряду, Итуруп.
Ведущий программы Евгений Кривцов признался, что это место совершенно покорило его своими уникальными природными красотами. Кривцов сравнил Итуруп с другой планетой.
«Ландшафт напоминает другую планету, а в воздухе ощутимо пахнет серой. А ведь еще недавно горячие источники у подножья вулкана Баранского были дикими и сюда редко доезжали туристы», - поделился Евгений Кривцов.
Остров Итуруп. Фото: Первый канал
Вместе со съемочной группой проекта Евгений Кривцов собирал ягоду клоповку, которая растет только на Сахалине и Курилах, и которую невозможно есть без сахара. Евгений Кривцов познакомился с аборигеном - котом Кешей, побывал на рыбоперерабатывающем заводе, где готовят красную икру, попробовал яйца «по-курильски», которые варят 10 минут в кипящем озере.