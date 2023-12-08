Телеведущий Евгений Кривцов о Курильских островах: «Напоминает другую планету»

В это воскресенье, 10 декабря, на Первом канале выйдет в эфир программа «Жизнь своих». На этот раз съемочная группа проекта побывала на Дальнем Востоке, в Сахалинской области, на острове, входящем в Курильскую гряду, Итуруп.

Ведущий программы Евгений Кривцов признался, что это место совершенно покорило его своими уникальными природными красотами. Кривцов сравнил Итуруп с другой планетой.