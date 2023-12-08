Тося Чайкина об участнике конкурса «Синяя птица»: «Ему 16, а он без страховки летает»

На телеканале «Россия 1» в ближайшее воскресенье, 10 декабря, в эфир выйдет новый выпуск программы «Синяя птица», которая одновременно является и Всероссийским конкурсом юных талантов.
В проекте принимают участие ребята со всей страны, чьи дарования обязательно должны быть по достоинству оценены публикой.
В этом выпуске не обойдется и без специального гостя, а точнее, гостьи. В шоу талантов выступит известная исполнительница Тося Чайкина. Она представит на программе свой хит «В сердце бахнули стрелы». Своим выступлением Тося Чайкина поддержит участника конкурса «Синяя птица» Сергея Шумило.
Сергей Шумило на конкурсе «Синяя птица». Фото: «Россия 1»
Тося Чайкина призналась, что номер Сергея Шумило и сам молодой человек произвели на нее неизгладимое впечатление. Певица восхитилась парнем, его способностями и смелостью.
«Ему 16, а он без страховки летает, и его держат только руки! Это захватывает дух», - поделилась Тося Чайкина.
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