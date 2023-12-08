Тося Чайкина об участнике конкурса «Синяя птица»: «Ему 16, а он без страховки летает»

На телеканале «Россия 1» в ближайшее воскресенье, 10 декабря, в эфир выйдет новый выпуск программы «Синяя птица», которая одновременно является и Всероссийским конкурсом юных талантов.

В проекте принимают участие ребята со всей страны, чьи дарования обязательно должны быть по достоинству оценены публикой.

В этом выпуске не обойдется и без специального гостя, а точнее, гостьи. В шоу талантов выступит известная исполнительница Тося Чайкина. Она представит на программе свой хит «В сердце бахнули стрелы». Своим выступлением Тося Чайкина поддержит участника конкурса «Синяя птица» Сергея Шумило.