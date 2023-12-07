Бросившая кино Анастасия Задорожная стала ведущей программы «Быть рядом»

Анастасия Задорожная, которая снискала любовь поклонников после съемок в фильме «Любовь в большом городе» вместе с Светланой Ходченковой и Верой Брежневой, уже давно не снимается в кино. Она перепрофилировалась в волонтеры. Теперь многие знают ее не только как певицу и актрису, но и как зоозащитника.

Именно поэтому телезвезду пригласили на роль ведущей в новую программу «Быть рядом» на Первом канале. Идея передачи не только в том, чтобы показать всемилюбимых питомцев, эта еще и история про людей. Тех, кто готов проявить ответственность, гуманность, бескорыстную любовь и преданность. Про людей, которые рядом с собаками становятся лучше.

В целом передача «Быть рядом» — это новые телеистории про собак, без которых человеку пришлось бы очень трудно. Про собак-спасателей, собак-поводырей, собак-пастухов, собак-нянек. Многие хозяева даже не догадываются, какими уникальными талантами обладают их домашние питомцы. Как заметить и развить эти таланты, подскажут эксперты передачи.

Программа «Быть рядом» побывает в учебных центрах для собак и расскажет, как ньюфаундлендов тренируют спасать на воде. Как собаки ищут людей под завалами, и какие породы подходят для этого лучше. И многое другое.

Премьера программы «Быть рядом» состоится 10 декабря в 10.15 на Первом канале.