Вокальный экстаз Баскова, волнение Антонова и удивление Вани Дмитриенко: что увидят зрители шоу «Дуэты»

8 декабря на канале «Россия» стартует яркое музыкальное шоу «Дуэты». В этой программе зрители по традиции увидят множество неожиданных тандемов. А ведущими проекта вновь стали Николай Басков и Сергей Лазарев.
Выходя на сцену шоу, участники одной из самых легендарных российских групп рассказали, как на их концерте одна из поклонниц сделала весьма неожиданное громкое признание. Она призналась, что зачала сына под песню этого коллектива. Этот рассказ корреспондент Teleprogramma.pro услышала, когда побывала на съемках передачи.
В чем фишка шоу «Дуэты»
Напомним, особенность проекта «Дуэты» заключается в том, что артисты поют дуэтом именно с тем человеком, с которым их что-то связывает. Это может быть их родственник, друг, коллега по сцене, бывший возлюбленный, сосед.
При этом выступающих разделяет стена, которая в финале поднимается, и участники видят друг друга. Иногда их эмоции не передать словами, их просто надо видеть.
«Я жду эмоции. Это то, что невозможно сыграть и предугадать», — сказал однажды Николай Басков.
Но ведь участники передачи могут узнать друг друга по голосам, спросит зритель, не видевший ни одного эфира. Однако создатели шоу предусмотрели и этот нюанс. Артисты выступают в наушниках, в которых слышат чей-то искаженный голос, поэтому им остается полагаться только на интуицию.
Нюша. Фото: телеканал «Россия»
Первой на сцену выходит Нюша, поет, а потом стена поднимается, и артистка видит человека, сыгравшего немаловажную роль в ее жизни. А уже на пресс-волле признается, что получила большое удовольствие от совместного выступления с ним. Ведь их отношения на протяжении многих лет строятся на любви.
«Ваня мог бы быть сыном полка»
Певец Ваня Дмитриенко поет на сцене с одним легендарным коллективом, с которым его на первый взгляд ничего не связывает, но, как шутят ведущие, «Ваня мог быть бы сыном полка». На сцене участники «группы-инкогнито» вспоминают случай, как однажды выступали на концерте. И какая-то женщина, находящаяся рядом со сценой, вдруг на весь зал начала звать своего сына. Мол, Вася, иди сюда. И когда Василий подошел поближе, дама, желая перекричать музыку, громко крикнула: «Вася, я тебя зачала под эту песню». Зал покатился со смеху!
Кто же выступает с Ваней Дмитриенко? Фото: телеканал «Россия»
«Это первое исполнение нашей песни с оркестром. Конечно, случались моменты, когда на наших концертах играли другие музыканты в сопровождении оркестра, но полноценного союза еще не было. Хорошо, что не обошлось без репетиций.
- Конечно, возникли шероховатости, но мы их исправили, — признается участник «секретной» группы уже на пресс-волле. — И в принципе все прошло даже лучше, чем мы планировали. Тяжелее пришлось Ване, поскольку он слышал сразу несколько искаженных голосов. Представьте, что испытывал его слух».
Как признается Николай Басков, когда он услышал дуэт Александра Маршала и засекреченной певицы, то испытал вокальный экстаз. По словам же самого Александра, он был очень удивлен, увидев у стены свою давнюю знакомую.
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А кто поет с Александром Маршалом? Фото: телеканал «Россия»
«Мы давно не виделись. У нас разные гастрольные графики. Но когда такие встречи случаются, я очень счастлив», — говорит Александр Маршал.
По словам певца, у него была всего одна репетиция номера. Однако он смог справиться со всеми его сложностями.
Валерия — о Пригожине: «Он живет по принципу «Любить так любить»
По словам Валерии, которая также принимает участие в проекте «Дуэты», она очень волнуется, когда оказывается лицом к зеркальной стене, поскольку приходится выступать в нестандартной обстановке. Но волнение улетучивается с первыми аплодисментами зрителей.
«Честно скажу, у нас у всех присутствует неуверенность, поскольку мы поем не свои песни. И сколько бы мы ни репетировали, времени все равно недостаточно. Волнуешься о том, чтобы не забыть текст, правильно вступить, поскольку у каждого из выступающих своя партия, — признается журналистам Валерия. — Но все эти нюансы бодрят. А уже когда поднимается стена и ты видишь партнера, начинается самая приятная часть. Это всегда очень радостный момент».
Пользуясь случаем, журналисты спросили Валерию, какие качества она ценит в своем муже и продюсере Иосифе Пригожине. Кстати, он в этот день также сопровождал артистку и внимательно наблюдал за ее выступлением на стене.
Валерия. Фото: телеканал «Россия»
По словам певицы, супруг ее просто очень любит. А вообще, как считает артистка, самое главное качество Пригожина — это душевная широта.
«Иосиф такой же и в чувствах. Он живет по принципу «Любить так любить», — отмечает Валерия. — Это человек, который всегда готов прийти на помощь и не пройдет мимо того, кто нуждается в поддержке. У него большое доброе сердце. Это редкие качества».
Юрий Антонов — о засекреченной певице: «Слыша ее, я становлюсь мягче»
Как признается Юрий Антонов, на самом деле ему все равно с кем петь. Но мэтр явно лукавит, поскольку на большом экране было видно, как засияли его глаза, когда он увидел партнершу по сцене.
Юрий Антонов. Фото: телеканал «Россия»
— Что вы почувствовали в этот момент? — спрашивает у певца журналист на пресс-волле.
— А что чувствует мужчина, когда видит красивую женщину? Я хорошо знаю ее отца и уважаю ее как человека. Все ее песни проникнуты такой нежностью, лирикой, что слыша ее, я и сам становлюсь гораздо мягче.
А кто же эта таинственная незнакомка, так поразившая Юрия Антонова, вы узнаете, если включите канал «Россия» в эту пятницу, 8 декабря.