Вокальный экстаз Баскова, волнение Антонова и удивление «Иванушек» : что увидят зрители шоу «Дуэты»

8 декабря на телеканале «Россия» стартует яркое и интригующее музыкальное шоу «Дуэты». В этой программе зрители по традиции увидят множество неожиданных тандемов. А ведущими проекта вновь стали Николай Басков и Сергей Лазарев.

Выходя на сцену шоу, участники одной из самых легендарных российских групп «Иванушки International» рассказали, как на их концерте одна из поклонниц сделала весьма неожиданное громкое признание. Она призналась, что зачала сына под песню этого коллектива. Этот рассказ корреспондент Teleprogramma.pro услышала, когда побывала на съемках шоу.

В чем фишка шоу «Дуэты»

Напомним, особенность проекта «Дуэты» заключается в том, что артисты поют дуэтом именно с тем человеком, с которым их что-то связывает. Это может быть их родственник, друг, коллега по сцене, бывший возлюбленный, сосед.

При этом выступающих разделяет зеркальная стена, которая в финале песни поднимается, и участники, наконец, узнают, с кем пели. Иногда их эмоции не передать словами, их просто надо видеть.

«Я жду эмоции. Это то, что невозможно сыграть и предугадать», — сказал однажды Николай Басков.

Но ведь участники передачи могут узнать друг друга по голосам, спросит зритель, не видевший ни одного эфира. Однако создатели шоу предусмотрели и этот нюанс. Артисты выступают в наушниках, в которых слышат чей-то искаженный голос, поэтому им остается полагаться только на интуицию.