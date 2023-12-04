Митя Фомин после участия в «Шоу Аватар» под видом Артемона: «Нужно найти у себя такой тембр, за которым можно спрятаться»

По словам Мити, для него этот опыт, пребывания в чужом теле, стал весьма интересным. Особенно комфортно себя чувствовал певец в костюме для захвата движений, в нем не было жарко или тесно. Фомин также благодарен всей команде, которая работает очень слажено.

«Аватар слушается тебя, копирует мимику: может высунуть язык, отзывается на любые жесты, гримасы, улыбки, все очень реалистично. Самым сложным для меня была работа с голосом: нужно найти у себя такой тембр, за которым можно спрятаться», - добавил Митя.

Он подметил, что привык петь и извлекать ноты привычным образом, но ему нужно было запутать жюри. Сам певец болеет за Лису и Змей Горыныча.