Карина Нигай рассорилась с Женей Искандаровой на проекте «Новые звезды в Африке»

Жизнь на проекте «Новые звезды в Африке» бьет ключом. Финал все ближе, а это значит, что участники готовы снять «маски» и показать свое реальное лицо, предъявив зрителям то, на что они готовы пойти ради победы в шоу. В новом выпуске проекта страсти накаляются: даже самые верные друзья готовы рассориться в пух и прах.

Так, Константин Маласаев считает, что самой сильной командой на проекте стал его коллектив. Однако далеко не все с этим согласны. В звездном лагере образовались две коалиции.

Хитрый ход придумала Женя Искандарова, она решила перетянуть на свою сторону союзников и «сложных» игроков. Достичь своей цели Женя решила шантажом. В итоге Искандарова нарвалась на праведный гнев Карины Нигай — ее откровенно возмутило такое отношение. И это при том, что вне игры девушки считались близкими подругами. А теперь Карина заявила, что и слышать не хочет о дружбе с Искандаровой.

«Она была на моих праздниках дома, у моего ребенка на праздниках. И сейчас этот человек ходит и угрожает мне. Я со своей стороны сказала, что может быть здесь я сейчас в западне в силу разбившихся команд, но в Москве, увы и ах. Я ей устрою! Я однозначно вычеркиваю Женю как человека из своей жизни. Потому что так с собой разговаривать я не позволю. И уж тем более мне угрожать!» — отметила Карина Нигай.

Все подробности о том, что именно разозлило звезду шоу и в ком разочаровался Константин Маласаев, узнаем в воскресенье в 18:30 в новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.