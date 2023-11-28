Вера Кинчева в программе «ПроУют» обустроила мансарду в загородном доме

Актриса и уютолог Вера Кинчева в программе Первого канала «ПроУют» Обустроила мансарду в доме сельского врача Марии и ее троих детей. Ей было важно создать уютное гнездышко для отдыха семьи.

Мансарда сельского врача оказалась обшитой вагонкой, в ней стоят книжный стеллаж, диван и журнальный столик.

Кинчева оставила вагонку, окрасив ее в нежно-голубой, лососевый и фисташковые оттенки.

Ведущая специально применила игру цвета. На потолке он оказался немного темнее, чем на стенах. Поэтому раскрылась глубина, красиво заиграла палитра.

Использование льняных тканей в интерьере дало ощущение натуральности и легкости. Ковер сделал комнату уютнее и теплее.

«Зеленое покрывало, шторы льняные, да постельное белье с простыней, и добавить запах луговых цветов и трав - и это именно то ощущение, именно эта атмосфера необходима в доме нашего сельского доктора по имени Мария», - сказала Вера Кинчева.

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