Третий сезон шоу «Дуэты» стартует с 8 декабря

Третий сезон популярного шоу «Дуэты» выйдет на канале «Россия» с 8 декабря. Перед нами снова предстанут пары артистов, один из которых будет скрываться за зеркальной стеной.
Ведущими снова стали Николай Басков и Сергей Лазарев.
В шоу примут участие Юрий Антонов, Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян и другие певцы.
Сергей Лазарев заверил, что в новом сезоне примут участие только суперзвезды.
«Артистам придется петь непонятно с кем, а голос напарника слышать в наушниках в искаженном виде», - добавил певец.
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