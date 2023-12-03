Вместо «Евровидения» Россия возрождает советский конкурс, на котором в 1978 году триумфально победила Алла Пугачева

С одной стороны, это «бесовский конкурс» с профильной аудиторией в виде ЛГБТ-сообщества и политически ангажированным движком. С другой - элемент «мягкой силы», при помощи которой можно транслировать на весь мир, что мы открыты, прогрессивны, добры и веселы.
Но с 2022 года мы в этом музыкальном «еврошабаше» больше не участвуем (и, кстати, больше не платим €500 тыс. ежегодных взносов). И заговорили о другом: а может, нам нужно организовать свое вокальное состязание? А теперь и до дела дошло: на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме решили, что пора... возродить «Интервидение».
Как это было в СССР
Проект с таким названием был запущен в 1960 году Международной организацией радиовещания и телевидения, которая объединяла страны соцблока и устраивала эфиры на дружественные государства. А еще был и довольно известный музыкальный конкурс с аналогичным названием - «Интервидение», он проводился с 1977 по 1980 год в польском Сопоте и включал выступления эстрадных исполнителей (фактически он временно заменял знаменитый музыкальный фестиваль в Сопоте, который проводится и по сей день). От каждой страны выдвигалось по две песни, а иногда и по два исполнителя. В число участников входили артисты от СССР, Венгрии, Болгарии, Кубы, Испании, Чехословакии, Финляндии, Югославии, ГДР, Румынии и Польши. Конкурс предполагал шесть номинаций.
На дебютном «Интервидении» в 1977 году Владимир Мигуля занял 10-е место, а Роза Рымбаева - 6-е. Фото: YouTube
Артисты, между прочим, пели довольно известные и талантливые. Именно там в 19 лет сверкнула на всю Восточную Европу сверходаренная Роза Рымбаева, исполнившая светлый хит «Озарение». Там же поразила публику и полька Марыля Родович, спевшая знаменитые «Разноцветные ярмарки», которые потом подарила влюбленному в нее Валерию Леонтьеву.
Полька Марыля Родович, выступившая в 1977-м (11-еместо), потом подарила песню «Разноцветные ярмарки» нашему Валерию Леонтьеву. Фото: YouTube
Белорус Владимир Мигуля, известный по выступлениям в составе «Песняров», пел лирическую композицию «Аве Мария».
Туда даже Алла Пугачева в 1978 году приезжала, спела «Все могут короли» и завоевала Гран-при, получив «Янтарного соловья».
28-летняя Алла привлекла внимание еще и откровенным по тем временам нарядом. Фото: YouTube
Хит на стихи Леонида Дербенева артистка исполняла с 1976 года, в том числе и на «Голубом огоньке», и он был хорошо знаком публике. Как победительнице Пугачевой полагался денежный приз - 20 тыс. злотых, который она передала Международному центру детского здоровья в Польше (советская артистка не имела права на меркантильность). Во время выступления Алла заставила понервничать советскую делегацию. Артисты пели по три песни (в разные дни). И когда Пугачева допела вокально сложную версию русской народной «Реченьки», она перекрестилась. Певица из официально атеистического Советского Союза - и такое! Но публика ответила... аплодисментами - Польша и в те времена оставалась религиозной.
В 1979 году выступал на «Интервидении» эстонец Яак Йоала («Подберу музыку», 4-е место), так любимый в СССР.
Китаю тоже интересно
Фото: YouTube
А ведь в современной России уже возрождали «Интервидение»! В 2008 году в Краснодарском крае проходил конкурс «Пять звезд. Интервидение в Сочи», который был организован компанией «Красный квадрат»: в шоу приняли участие Россия, Киргизия, Белоруссия, Украина, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия, Армения, Азербайджан и Латвия.
А в 2009 году Владимир Путин, тогда премьер-министр России, предложил реанимировать «Интервидение» при участии Китая и других стран Центральной Азии. Теперь возрождение конкурса поддержал Первый канал.
- Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год открытый песенный конкурс под рабочим названием «Интервидение», - объявил Константин Эрнст, гендиректор Первого. - В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Это будет песенный конкурс, который будет судить национальное жюри. Он будет иметь постоянно действующий оргкомитет, в котором будут определяться правила. У Первого канала большая практика участия в конкурсе «Евровидение». Но на протяжении последних многих лет, к сожалению, на свободный музыкальный конкурс оказывается слишком много политических воздействий.
Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил интерес к новому конкурсу со стороны наших друзей из Китая и других стран.
- Идею проведения такого конкурса, о которой говорили [Президент РФ] Владимир Путин с председателем [КНР] Си Цзиньпином, поддержали наши китайские коллеги, - пояснил Швыдкой. - Во время форума к ней с интересом отнеслись наши партнеры по СНГ, ШОС и БРИКС. Я уверен, что талант и опыт Константина Эрнста и его команды сделают этот конкурс в высшей степени успешным.
У Максима Фадеева своя «свадьба»
Композитор и продюсер Максим Фадеев, у которого с давних пор очень сложные отношения с Первым каналом (то уходит, хлопнув дверью, то возвращается в шоу «Голос» и т. п.), не смог пройти мимо инициативы и мгновенно объявил о запуске собственной альтернативы «Евровидению» и «Интервидению» тоже.
«У меня есть договоренность о создании и проведении на территории Узбекистана международного фестиваля-конкурса «ЕвроАзия», хозяйками которого станут три страны - Россия, Узбекистан и Турция, - написал в соцсетях Фадеев. - Россию будет представлять ваш покорный слуга, Узбекистан - Юлдуз Усманова (суперзвезда этой страны, «узбекская примадонна». - Авт.), а Турцию - самый, наверное, популярный на сегодняшний день там представитель творческой профессии (неужели Таркан?! - Авт.)».
Максим добавил, что идея разрабатывалась давно, штабы в трех странах уже вовсю работают, а концептуально «ЕвроАзия» будет напоминать «музыкальную олимпиаду», но при этом конкурс будет проводиться ежегодно. Участвовать в шоу смогут представители любых стран - даже тех, которые «в отношении России демонстрируют недружественную политику».