Вместо «Евровидения» Россия возрождает советский конкурс, на котором в 1978 году триумфально победила Алла Пугачева

С одной стороны, это «бесовский конкурс» с профильной аудиторией в виде ЛГБТ-сообщества и политически ангажированным движком. С другой - элемент «мягкой силы», при помощи которой можно транслировать на весь мир, что мы открыты, прогрессивны, добры и веселы.

Но с 2022 года мы в этом музыкальном «еврошабаше» больше не участвуем (и, кстати, больше не платим €500 тыс. ежегодных взносов). И заговорили о другом: а может, нам нужно организовать свое вокальное состязание? А теперь и до дела дошло: на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме решили, что пора... возродить «Интервидение».

Как это было в СССР

Проект с таким названием был запущен в 1960 году Международной организацией радиовещания и телевидения, которая объединяла страны соцблока и устраивала эфиры на дружественные государства. А еще был и довольно известный музыкальный конкурс с аналогичным названием - «Интервидение», он проводился с 1977 по 1980 год в польском Сопоте и включал выступления эстрадных исполнителей (фактически он временно заменял знаменитый музыкальный фестиваль в Сопоте, который проводится и по сей день). От каждой страны выдвигалось по две песни, а иногда и по два исполнителя. В число участников входили артисты от СССР, Венгрии, Болгарии, Кубы, Испании, Чехословакии, Финляндии, Югославии, ГДР, Румынии и Польши. Конкурс предполагал шесть номинаций.