«Я сказочно счастлив быть слитым в этой программе»: первым покинувшим шоу «Фантастика» стал Михалыч

- Что было самым сложным в процессе «вживления» в аватар?

- Нужно было оживить Михалыча: не стоять на месте, двигаться так, как он. Подарить ему жесты, характер, голос. Это было новшеством для меня.

- С кем из участников у Михалыча получился бы классный дуэт, на ваш взгляд?

- Наверное, дуэт у Михалыча получился бы с Фрекен Бок. Это было бы необычно, смешно и точно интересно.