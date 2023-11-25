«Я сказочно счастлив быть слитым в этой программе»: первым покинувшим шоу «Фантастика» стал Михалыч

Михалыч. Фото: Первый канал

Жюри шоу раскрыли «любимца всех женщин возраста +».

Михалычем оказался Александр Маршал. Самый зрелый и харизматичный мужчина проекта оказался не Михалычем, а Витальичем. 

«Я сказочно счастлив быть слитым в этой прекрасной программе! - признался Маршал. – Старикам везде у нас дорога, молодым всегда у нас почет. Какие сказочные специалисты работают за кулисами, ура им!» 

Кстати, в прошлом сезоне шоу «Фантастика» участвовал его сын Артем, он скрывался за аватаром Кота.

Член жюри «Фантастики» Юлианна Караулова рассказала, что в школе экономила на завтраках, чтобы накопить денег на кассеты: 

«И первая кассета, которую я купила, была ваша, Александр!»

Эксклюзивное интервью Михалыча-Маршала для Teleprogramma.pro.

Александр Маршал. Фото: Первый канал

- Как бы вы в нескольких словах охарактеризовали Михалыча? Каким вы его видели?

- Михалыч – человек, рожденный в Советском Союзе. Он много всего повидал в этой жизни, знает много всего – особенно о женщинах. И, конечно, он любит старые, проверенные временем хиты.

Жюри шоу «Фантастика». Фото: Первый канал

- Что было самым сложным в процессе «вживления» в аватар?

- Нужно было оживить Михалыча: не стоять на месте, двигаться так, как он. Подарить ему жесты, характер, голос. Это было новшеством для меня.

- С кем из участников у Михалыча получился бы классный дуэт, на ваш взгляд? 

- Наверное, дуэт у Михалыча получился бы с Фрекен Бок. Это было бы необычно, смешно и точно интересно.

Вадим Галыгин и Александр Маршал. Фото: Первый канал

- Главная фишка проекта «Фантастика» - это…

- Это настоящий проект XXI века. И главное его предназначение – доставить радость и эстетическое наслаждение зрителям. Думаю, нам это удалось.

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