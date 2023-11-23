Какие звезды выступят на музыкальном фестивале «Песня года-2023»

Ведущими концерта вновь станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, которые ведут мероприятие уже на протяжении многих лет.

На сцену фестиваля «Песня года – 2023» выйдут Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Полина Гагарина, Анжелика Варум, Григорий Лепс, Ани Лорак, Стас Михайлов, DaBro, Мари Краймбрери, Николай Басков, Сергей Лазарев, Валерия, Лолита, Игорь Николаев, Artik & Asti, Юлианна Караулова, Anna Asti, Александр Ревва, Клава Кока, Люся Чеботина, SHAMAN, Мот, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко, Galibri & Mavik и многие другие исполнители.