Какие звезды выступят на музыкальном фестивале «Песня года-2023»

2 декабря самые яркие звезды отечественной эстрады выступят на традиционном фестивале «Песня года». Новогодняя телесъемка события пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт». Лауреатами фестиваля становятся артисты, чьи хиты полюбились зрителям в течении года.
Ведущими концерта вновь станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, которые ведут мероприятие уже на протяжении многих лет.
На сцену фестиваля «Песня года – 2023» выйдут Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Полина Гагарина, Анжелика Варум, Григорий Лепс, Ани Лорак, Стас Михайлов, DaBro, Мари Краймбрери, Николай Басков, Сергей Лазарев, Валерия, Лолита, Игорь Николаев, Artik & Asti, Юлианна Караулова, Anna Asti, Александр Ревва, Клава Кока, Люся Чеботина, SHAMAN, Мот, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко, Galibri & Mavik и многие другие исполнители.
На фестивале «Песня года – 2023» выступит Ваня Дмитриенко. Фото: пресс-служба фестиваля
Концерт начнется в 18. 00. «Песня года-2023» выйдет в эфир телеканала «Россия» 1 и 2 января 2024 года.