Исполнительница роли Татьяны Лариной и другие фавориты финала шоу «Ну-ка, все вместе!»

24 ноября на канале «Россия» покажут финал проекта, где и определится победитель. Представляем артистов, у которых, на наш взгляд, наибольшие шансы на успех.

Софико Кардава, 23 года

Москвичка Софико профессионально поет в музыкальных спектаклях, в частности, исполняет роль Татьяны в мюзикле «Онегин» в Театре на Таганке в постановке Алексея Франдетти. Спев на шоу песню «Город влюбленных» Анны Герман, Софико получила максимальные 100 баллов. Пела Кардава так, что председатель жюри Сергей Лазарев не сдержал эмоций и искренне расплакался. Софико подчеркивает: «Я - неформат: высокая, довольно крупная, у меня грубые черты лица.

Я это поняла, я это приняла, но я стараюсь расширить рамки своих возможностей». Она хочет своим примером вдохновить других «неформатных» девушек, которые не вписываются в определенные стандарты, и заставить их поверить в себя. Девушка знает свои сильные стороны: «Сергей Лазарев спросил у меня после финальной песни, где я училась, и, когда я ответила, что окончила актерский факультет ГИТИСа, сказал, что сразу понял это по тому, как я владею словом и смыслами».

Дарья Морозова, 25 лет