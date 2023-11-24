Исполнительница роли Татьяны Лариной и другие фавориты финала шоу «Ну-ка, все вместе!»

24 ноября на канале «Россия» покажут финал проекта, где и определится победитель. Представляем артистов, у которых, на наш взгляд, наибольшие шансы на успех.
Софико Кардава, 23 года
Москвичка Софико профессионально поет в музыкальных спектаклях, в частности, исполняет роль Татьяны в мюзикле «Онегин» в Театре на Таганке в постановке Алексея Франдетти. Спев на шоу песню «Город влюбленных» Анны Герман, Софико получила максимальные 100 баллов. Пела Кардава так, что председатель жюри Сергей Лазарев не сдержал эмоций и искренне расплакался. Софико подчеркивает: «Я - неформат: высокая, довольно крупная, у меня грубые черты лица.
Я это поняла, я это приняла, но я стараюсь расширить рамки своих возможностей». Она хочет своим примером вдохновить других «неформатных» девушек, которые не вписываются в определенные стандарты, и заставить их поверить в себя. Девушка знает свои сильные стороны: «Сергей Лазарев спросил у меня после финальной песни, где я училась, и, когда я ответила, что окончила актерский факультет ГИТИСа, сказал, что сразу понял это по тому, как я владею словом и смыслами».
Дарья Морозова, 25 лет
Фото: канал «Россия 1».
Даша окончила музыкальное училище имени Шопена и сейчас преподает в частной студии вокала в Иркутске, а также выступает на разных мероприятиях. У этой девушки необыкновенный тембр, поразивший многих. В отборочном туре Морозова представила микс из народной и современной песни, который понравился не всем членам жюри. Люся Чеботина заступилась за склонную к экспериментам артистку: «Я надеюсь, ты будешь на первых строчках чартов!» В полуфинале Дарья сменила образ на более элегантный, спела хит Билли Айлиш No Time to Die и не прогадала, получив путевку в финал.
Александра Белякова, 33 года
Фото: канал «Россия 1».
Саша родом из города Дзержинска Нижегородской области, сейчас живет в Москве и выступает с собственной кавер-группой. Белякова поет с пяти лет и имеет профильное образование - окончила колледж эстрадно-джазового искусства им. Гнесиных и актерский факультет ГИТИСа. Как истинный профессионал, Александра уважает сложную красивую музыку, с помощью которой можно показать глубокие чувства.
А показывать есть что: Белякова признается, что пережила личную драму и все свои песни написала после разочарований в отношениях с противоположным полом. В отборочном туре Саша получила 100 баллов, спев песню Адель Love in the Dark, и очаровала предводителя судейской сотни Сергея Лазарева: «Это сногсшибательно! Я когда-нибудь поседею тут от эмоций. Это мировой уровень, странно, что ты еще не суперзвезда! Пусть это шоу станет для тебя неким выстрелом, мало кто так поет».
Азат Раимбердиев, 37 лет
Фото: канал «Россия 1».
Фаррух родился в Душанбе, по образованию он лингвист-переводчик. Сначала работал по специальности, но всегда мечтал петь на большой сцене и добился успеха, участвуя на родине, в Таджикистане, в музыкальных телевизионных проектах. Парень стал финалистом конкурса Central Asia’s Got Talent (это крупное шоу талантов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана). Теперь Фаррух решил выступить перед российской аудиторией.
Хасанов пишет песни, выпускает клипы, блогерствует. Главные принципы певца-лингвиста - никогда не сдаваться и быть непохожим на других.
«Фантик без конфетки не нужен»
Финал откроет выступление Филиппа Киркорова, самого частого звездного гостя шоу «Ну-ка, все вместе!». Киркоров, который присоединится к сотне жюри, подчеркивает: «Личность сразу за километр видна, сразу видно - идет звезда. Потому что есть фантик, а есть конфетка, суть, начинка. Фантик, безусловно, играет роль, потому что по одежке встречают. Но можно надеть очень дорогой костюм и оставаться пустышкой внутри. И наоборот, может быть черненьким костюм и скромная футболка, а там потрясающие сердце, душа, талант...»
КТО ЕЩЕ?
Помимо наших фаворитов в финале споют Николас Рейна, Бек Исраилов, Ольга Варвус, а также Александр Ёлкин и Роза Туаева, выступающие дуэтом.
«Ну-ка, все вместе!» Финал 12+
24 ноября/21.30