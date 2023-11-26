«Солдатки», «Офис», «Грешницы на перевоспитании» и другие телепроекты, которые слабонервным лучше не смотреть

Увы, слишком много снимается шоу, сделанных по формуле «пипл хавает». Но есть среди них и «продукция», стоящая особняком, - трэшовые программы, разгадать смысл появления которых до сих пор не удалось даже самым матерым телекритикам.
«За стеклом. Последний бифштекс» (2001)
Фото: канал ТВ-6
Не стоит путать этот проект с культовым шоу «За стеклом»: «Последний бифштекс», выходивший на ТВ6, - это немножко другое. Шоу выжимало последние соки хайпа из оригинального реалити и строилось на дешевой кулинарной драматургии - той, что аудитория увидела в проектах «Адская кухня» и «На ножах» спустя 15 лет. Участники «Бифштекса» делились на две команды и изображали создание точек питания, получив уставный капитал на развитие малого бизнеса.
Вместо острой конкуренции и мозговых штурмов зрители увидели нуднейшее реалити со сомнамбулически слоняющимися немотивированными людьми (бывшие дизайнеры, юристы, грузчики, охранники, официанты), которые имитировали конфликты, хотя все происходящее им явно было «до фонаря». Вскоре «революционный» проект закрыли: не спасли и неплохие ведущие (Кирилл Набутов и Эрнест Мацкявичюс), и приходившие в статусе ветеранов старички шоу «За стеклом», и даже выступавшая в паузах группа «Сплин».
«Офис» (2006)
Фото: канал НТВ
В эпоху нулевых, когда модно было снимать фильмы и писать книги про офисный планктон, ТНТ запустил шоу «Офис», одним из ведущих которого стал тогда еще худенький Гарик Харламов (на фото). По задумке участники в закрытом пространстве должны организовать работу успешной фирмы. Проект стал вялой клерк-версией «Дома-2»: белые воротнички нехотя осуждали друг друга за опоздания на работу, разыгрывали «смешные» диалоги про увольнение и, обижаясь на босса, ложились спать прямо в рабочем помещении - в котором и жили, и пили, и курили.
«Спокойной ночи, мужики!» (2010)
Фото: канал ДТВ
Канал ДТВ (Дарьял-ТВ) могут вспомнить разве что самые продвинутые телезрители - а такой ведь был! Там пышногрудая Анфиса Чехова в качестве ведущей разогревала публику в шоу «Спокойной ночи, мужики!». В дом с холостяком (одним из них стал известный по «Дому-2» Степан Меньщиков, на фото с участницами) заселяли на неделю пять девушек, пытавшихся героя соблазнить, при этом три из пяти были несвободны.
Фото: канал ДТВ
Задача и зрителей, и героя была благородной - разоблачить блудниц. Если участник угадывает, кто свободен, а кто нет, он получает приз. В шоу было много откровенных диалогов и обнаженки на грани порно - холостяки отрывались как могли, придумывая максимально пошлые задания для девушек. У проекта были все шансы стать главным трэш-шоу нулевых, но вот беда - уже тогда почти никто не смотрел Дарьял-ТВ...
«Солдатки» (2020)
Фото: канал «Ю»
За пару лет до начала СВО на ТНТ вышло странное шоу, в котором группу развязных девиц забрасывали в действующую воинскую часть в Севастополе, где они должны были научиться переносить все тяготы и лишения армейской службы. Видимо, расчет был на то, что народу будет интересно поглумиться над дурехами, которых строит ветеран боевых действий в Сирии (ветеран, кстати, был самый что ни на есть настоящий - командир десантно-штурмового батальона 810-й гвардейской бригады морской пехоты Иван Казаков). Но публика задумку не оценила. То ли лобовая драматургия с фальшивыми диалогами все испортила, то ли не впечатлили сами девицы, не пожелавшие смывать косметику и становиться реальными «солдатками».
«Грешницы на перевоспитании» (2023)
Фото: канал «Ю»
Об этом проекте широкая аудитория узнала лишь после того, как его скандально и спешно закрыли. «Грешницы», которых собирались «перевоспитывать» на канале «Ю», были... путанами, пришедшими в монастырь, чтобы «очиститься». Нет, это не было экранизацией известного библейского сюжета, это была скорее пошлая попытка поспекулировать на стойком интересе к девушкам с низкой социальной ответственностью.
Карикатурность дам бросалась в глаза: искусственно раздутые в области губ и груди барышни в монашеском обличье смотрелись как героини порно, однако при этом усиленно изображали серьезность намерений.
Без единого, что даже странно, критического слова со стороны РПЦ проект все же до массового зрителя не добрался - пожалуй, оно и к лучшему. Шоу возмутило практически всех, кому его показывали, скажем так, в тестовых целях. «Редакция провела анализ обратной связи телезрителей о новом реалити, - сообщил телеканал в конце октября. - На основе полученных данных принято решение снять с эфира шоу «Грешницы на перевоспитании».