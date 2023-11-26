«Солдатки», «Офис», «Грешницы на перевоспитании» и другие телепроекты, которые слабонервным лучше не смотреть

Об этом проекте широкая аудитория узнала лишь после того, как его скандально и спешно закрыли. «Грешницы», которых собирались «перевоспитывать» на канале «Ю», были... путанами, пришедшими в монастырь, чтобы «очиститься». Нет, это не было экранизацией известного библейского сюжета, это была скорее пошлая попытка поспекулировать на стойком интересе к девушкам с низкой социальной ответственностью.

Карикатурность дам бросалась в глаза: искусственно раздутые в области губ и груди барышни в монашеском обличье смотрелись как героини порно, однако при этом усиленно изображали серьезность намерений.

Без единого, что даже странно, критического слова со стороны РПЦ проект все же до массового зрителя не добрался - пожалуй, оно и к лучшему. Шоу возмутило практически всех, кому его показывали, скажем так, в тестовых целях. «Редакция провела анализ обратной связи телезрителей о новом реалити, - сообщил телеканал в конце октября. - На основе полученных данных принято решение снять с эфира шоу «Грешницы на перевоспитании».