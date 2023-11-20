Разоблаченный Трубадур Алексей Глызин в «Шоу Аватар»: «Я чувствовал себя пришельцем»

«Шоу Аватар» покинул Трубадур, в образе которого скрывался певец Алексей Глызин. Надо сказать, что артист эффектно ушел со сцены проекта – без лишнего нытья и причитаний по поводу неспетых песен.
После разоблачения Алексей удостоился кучи комплиментов от жюри. Самый необычный прозвучал из уст Иды Галич. Блогер отметила, что у Трубадура эффектные мускулы. В ответ на это артист устроил в студии легкий стриптиз. Он снял пиджак, оставшись в одной футболке, и бросил его в толпу. А после этого красивого жеста спел самую известную песню своего персонажа «Луч солнца золотого». Во время исполнения этой композиции на его лице играла улыбка.
Чуть позже Алексей признался, что действительно не расстроился из-за разоблачения, поскольку впереди у него плотный гастрольный график.
«Трубадуру уже пора «трубадурить» дальше по бескрайним просторам нашей необъятной Родины, - сказал певец. - Развиртуализировавшись, я по примеру своего персонажа помчался за Принцессой и, надо сказать, почти догнал ее. Но это все уже совсем другая история, и она осталась за кадром!»
По словам Алексея Глызина, Трубадура он выбрал, потому что этот образ близок и понятен ему с детства. А его джинсы клеш, телега, гитара – все это дарит ощущение свободы и счастья.
Алексей Глызин не расстроился из-за разоблачения. Фото: телеканал НТВ
К тому же в юности артист любил мультфильм «Бременские музыканты» с песнями композитора Геннадия Гладкого на стихи Юрия Энтина и великолепными голосами Олега Анофриева и Муслима Магомаева.
«Мне кажется, Трубадур очень похож на меня. Ну а кто еще? Не Василиса Прекрасная же!», - пошутил Алексей.
По словам музыканта, технологии, использующиеся в «Шоу Аватар», – это нечто новое для нашего телевидения. А управление цифровым персонажем с помощью костюма для захвата движения было для него интересным и необычным опытом.
«Он, покрытый несколькими десятками датчиков, плотно облегает тело. На голове специальный многокилограммовый шлем с камерами, которые считывают мимику, - поделился своими ощущениями Алексей Глызин. - Я чувствовал себя пришельцем. А помимо всего прочего еще нужно постараться, чтобы в этот костюм влезть. Я тренировался и, можно сказать, несколько дней ничего не ел, чтобы быть в форме».
- Сложно было оставаться не узнанным? – спросила у Алексея Глызина Teleprogramma.pro
- Я постарался изменить свой голос до неузнаваемости и дезориентировать жюри. Великолепную Ирину Понаровскую я знаю целую вечность, но мы давно плотно не общались, так что ей было сложно угадать. В первую очередь ожидал разоблачения от Сергея Лазарева, так и произошло. Мы знакомы много лет и в последнее время часто виделись на мероприятиях и выступали вместе.
Хочу поблагодарить Иду Галич за то, что так искренне защищала моего Трубадура, Тимура Батрутдинова - за искрометный юмор, а Марка Тишмана - за интеллектуальные и познавательные комментарии.
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Похоже, больше всего разоблачению Алексея Глызина удивилась Ида Галич. Фото: телеканал НТВ
Мне кажется, каждый аватар в проекте по-своему ярок и необычен. Рассекретить кого-либо с ходу сложно.
В шоу «Маска» все равно есть какие-то еле уловимые признаки: походка, движение рук, поворот головы. Здесь же все гораздо сложнее. Как сказал Марк Тишман: «Из нас делают дураков и водят за нос, мы не понимаем, кто скрывается за этими аватарами». Так что перед жюри стоит серьезная задача, нужно быть очень хорошо подготовленным!