Разоблаченный Трубадур Алексей Глызин в «Шоу Аватар»: «Я чувствовал себя пришельцем»

«Шоу Аватар» покинул Трубадур, в образе которого скрывался певец Алексей Глызин. Надо сказать, что артист эффектно ушел со сцены проекта – без лишнего нытья и причитаний по поводу неспетых песен.

После разоблачения Алексей удостоился кучи комплиментов от жюри. Самый необычный прозвучал из уст Иды Галич. Блогер отметила, что у Трубадура эффектные мускулы. В ответ на это артист устроил в студии легкий стриптиз. Он снял пиджак, оставшись в одной футболке, и бросил его в толпу. А после этого красивого жеста спел самую известную песню своего персонажа «Луч солнца золотого». Во время исполнения этой композиции на его лице играла улыбка.

Чуть позже Алексей признался, что действительно не расстроился из-за разоблачения, поскольку впереди у него плотный гастрольный график.

«Трубадуру уже пора «трубадурить» дальше по бескрайним просторам нашей необъятной Родины, - сказал певец. - Развиртуализировавшись, я по примеру своего персонажа помчался за Принцессой и, надо сказать, почти догнал ее. Но это все уже совсем другая история, и она осталась за кадром!»

По словам Алексея Глызина, Трубадура он выбрал, потому что этот образ близок и понятен ему с детства. А его джинсы клеш, телега, гитара – все это дарит ощущение свободы и счастья.