Дуэт Баскова и Киркорова, SHAMAN и «Салаты» в эфире: какие сюрпризы готовят наши каналы на Новый год

Новый год близко. И отечественные телеканалы уже задумываются о том, какими программами попотчевать нашего зрителя. Начиная с конца ноября и в декабре на телевидении вовсю снимаются «Новогодние огоньки». Что же они могут предложить аудитории?

«Россия»

В Сеть просочилась информация, что канал «Россия» уже начал съемки «Новогоднего голубого огонька». Известно, что его ведущими станут Андрей Малахов и Николай Басков.

«Огонек» на «России», как правило, не претерпевает кардинальных изменений. Зрители видят разных артистов, сидящих за столиками, обменивающихся любезностями и наблюдающих за номерами коллег по цеху. В Новогоднюю ночь на канале звучат любимые россиянами песни.

Состав звезд тоже угадать несложно. Какой праздник без Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Валерии, Олега Газманова, Полины Гагариной и многих других артистов, которых мы знаем и любим?!