Дуэт Баскова и Киркорова, SHAMAN и «Салаты» в эфире: какие сюрпризы готовят наши каналы на Новый год

Новый год близко. И отечественные телеканалы уже задумываются о том, какими программами попотчевать нашего зрителя. Начиная с конца ноября и в декабре на телевидении вовсю снимаются «Новогодние огоньки». Что же они могут предложить аудитории?
«Россия»
В Сеть просочилась информация, что канал «Россия» уже начал съемки «Новогоднего голубого огонька». Известно, что его ведущими станут Андрей Малахов и Николай Басков.
«Огонек» на «России», как правило, не претерпевает кардинальных изменений. Зрители видят разных артистов, сидящих за столиками, обменивающихся любезностями и наблюдающих за номерами коллег по цеху. В Новогоднюю ночь на канале звучат любимые россиянами песни.
Состав звезд тоже угадать несложно. Какой праздник без Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Валерии, Олега Газманова, Полины Гагариной и многих других артистов, которых мы знаем и любим?!
Декорации «Новогоднего голубого огонька» на канале «Россия». Фото: Телеграм-канал «Новогоднее ТВ 2024»
В прошлом году «Голубой огонек» был неразрывно связан с актуальной повесткой. И туда заглянули не только селебритис, но и люди, находящиеся в горячих точках, от которых зависит будущее нашей страны. Такие изменения были с теплотой встречены аудиторией.
Также на телеканале «Россия» по традиции покажут «Песню года». Съемки телевизионной версии программы уже намечены на начало декабря.
Первый канал
Первый канал обычно начинает работать над Новогодним огоньком ближе к середине декабря. Эта программа, как правило, носит название «Новогодняя ночь на Первом».
В прошлом году «Новогоднюю ночь на Первом» провели Маша Распутина и Филипп Киркоров. Фото: Первый канал
Ее сценарий пока держится в секрете, однако нетрудно догадаться, что мы воскликнем: «О, знакомые все лица», поскольку звезды у нас одни. И в самую волшебную ночь они «путешествуют» по телевизионным «кнопкам».
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НТВ
В середине декабря на канале НТВ стартуют съемки «Новогодней Маски». Этот проект особенно хорош для тех, кто живет по принципу: «Кто празднику рад, накануне пьян». Но это шутка, конечно. Хотя в каждой шутке есть только доля шутки.
Ведь только в «Новогодней Маске» можно увидеть Селедку под шубой, Бутылку шампанского, Мандарина, Елочную игрушку, Снежного человека и других подобных колоритных персонажей. А ведь кажется, что Салат может «ожить» только в сознании захмелевшего человека, но, как мы видим, телеканал НТВ решительно опровергает этот стереотип.
Селедка под шубой – одна из самых колоритных героинь «Новогодней Маски». Фото: телеканал НТВ
Кстати, в прошлом году НТВ-шники объединили между собой героев проекта «Маска» и «Шоу Аватар». И зрители канала лицезрели 17 любимых масок из предыдущих сезонов, восемь аватаров, а также новых героев. Последние (четыре маски и четыре аватара) также были разоблачены на радость аудитории.
Что же касается каналов СТС, ТНТ, Муз-ТВ, то они тоже подарили зрителям множество юмористических программ, фильмов, концертов. Наверняка, приятные сюрпризы ожидаются и в этот раз.
SHAMAN на всех телеканалах
В прошлую новогоднюю ночь сразу несколько каналов объединил певец SHAMAN. На Первом канале он спел композицию «Я русский», кстати, сразу же после традиционного обращения президента, затем появился на телеканале «Россия» со своей пронзительной композицией «Встанем», отметился с несколькими хитами в программе «Квартириник у Маргулиса» на НТВ, спел на канале Муз-ТВ.
SHAMAN на съемках «Новогоднего голубого огонька» на канале «Россия». Еще с дредами. Фото: телеканал «Россия»
Зрители разных регионов России даже писали в Телеграм-канале артиста, в какое именно время он появится на той или иной «кнопке», благодаря чему можно было не пропустить выступление певца. Жители Дальнего Востока знали, во сколько Ярослав споет, например, на канале НТВ и могли предупредить об этом москвичей, питерцев и жителей других городов.
Вангуем: Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) будет много и в эту новогоднюю ночь. Но пусть SHAMAN «нашаманит» нам побольше здоровья, любви и радости в предстоящем году Дракона, году сказочного персонажа.