Разоблаченная Золушка из «Шоу Аватар» Надежда Ангарская – Тимуру Батрутдинову: «Твой номер я стерла»!

Второй выпуск «Шоу Аватар» преподнес немало сюрпризов, один из которых – новое разоблачение. Кто бы мог подумать, что в образе мечтательной Золушки скрывалась поющая юмористка с жестким характером.

Всего в программе действуют 12 ярких персонажей: Василиса Прекрасная, Муха-Цокотоуха, Лиса, Огненная Ворожея, Аленушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-Разбойник и Трубадур. Они выходят на сцену четверками. И в номинацию попадает только один из четырех героев. В итоге шоу покидает тот, кого разоблачит жюри, состоящее из Ирины Понаровской, Сергея Лазарева, Иды Галич, Тимура Батрутдинова и Марка Тишмана.

Первым на сцену вышел Трубадур, исполнивший хит Рики Мартина Livin’ la Vida Loca. Жюри предположило, что под этим образом может скрываться либо Родион Газманов, либо Виталий Гогунский.