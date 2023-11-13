Разоблаченная Золушка из «Шоу Аватар» Надежда Ангарская – Тимуру Батрутдинову: «Твой номер я стерла»!

Второй выпуск «Шоу Аватар» преподнес немало сюрпризов, один из которых – новое разоблачение. Кто бы мог подумать, что в образе мечтательной Золушки скрывалась поющая юмористка с жестким характером.
Всего в программе действуют 12 ярких персонажей: Василиса Прекрасная, Муха-Цокотоуха, Лиса, Огненная Ворожея, Аленушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-Разбойник и Трубадур. Они выходят на сцену четверками. И в номинацию попадает только один из четырех героев. В итоге шоу покидает тот, кого разоблачит жюри, состоящее из Ирины Понаровской, Сергея Лазарева, Иды Галич, Тимура Батрутдинова и Марка Тишмана.
Первым на сцену вышел Трубадур, исполнивший хит Рики Мартина Livin’ la Vida Loca. Жюри предположило, что под этим образом может скрываться либо Родион Газманов, либо Виталий Гогунский.
Тот самый Трубадур. Фото: телеканал НТВ
Затем эстафету переняла Муха-Цокотуха с хитом Artik and Asti «Девочка, танцуй». Судьи подумали, что это может быть Лариса Долина.
Настоящий огонь – это выступление Змея-Горыныча, представившего хит Филиппа Киркорова «Огонь и вода». Жюри снова заподозрило в этом сказочном персонаже Виталия Гогунского, а еще подумало на SHAMANа и Дениса Майданова. Кстати, Горыныч оказался номинантом на выбывание, но, к счастью, остался в проекте.
На сцене также «зажгли» Соловей-разбойник, в котором жюри увидело признаки аж четырех певцов: Алексея Воробьева, Влада Соколовского, Влада Топалова и Стаса Пьехи с песней Da Ya Think I’m Sexy?, и Артемон со шлягером Муслима Магомаева «Чертово колесо». И опять подозрение пало на Стаса Пьеху.
«Зацепила» зрителей и одноименная песня Артура Пирожкова в исполнении Железного дровосека. Аленушка исполнила песню «Выше» из репертуара Нюши, а Лиса – легендарную композицию «Стоят девчонки, стоят в сторонке». А вот Садко порадовал слушателей песней It’s a Man’s Man’s Man’s World.
В итоге из проекта выбыла Золушка, исполнившая композицию «Город влюбленных людей». Еще в первом выпуске Ирина Понаровская подумала, что это Таисия Повалий. По ее словам, в этом образе скрывался человек с действительно сильным вокалом.
А все остальные назвали имя Надежды Ангарской и не ошиблись. По словам Тимура Батрутдинова, Надежда обладает мощным вокальным диапазоном. И он хотел бы стать тем самым Принцем, который наденет Золушке на ногу туфельку.
А Марк Тишман еще в первом выпуске отметил, что Ангарскую ждали еще со времен прежнего сезона и подозревали в разных аватарах.
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Увидев Надежду Ангарскую, жюри сильно удивилось. Фото: телеканал НТВ
В образе невесты Принца действительно скрывалась певица, участница шоу Comedy woman Надежда Ангарская.
Но она, конечно, затаила обиду на своего давнего товарища Тимура Батрутдинова и высказала ему в глаза все, что думает.
«Твой номер я стерла. Я хотела вас еще удивить, но теперь мучайтесь, думая, что я еще планировала спеть», — сказала Надежда, обращаясь к Тимуру и остальным представителям жюри.
От обиды Ангарская даже хотела отказаться от исполнения финальной песни на бис, но ее уговорили…
Сергей Лазарев на коленях перед Надеждой Ангарской. Фото: телеканал НТВ
«На колени!», — скомандовал Сергей Лазарев, и мужчины послушали его. Этот жест растопил сердце конкурсантки. Ну или она просто умело подыграла коллегам по цеху.
«Муж мне скажет: «Надь, ну ты даешь, они все перед тобой на коленях». Ну спою. Уговорили», — сказала Ангарская и исполнила песню «Экспонат» группы «Ленинград».