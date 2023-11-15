Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина: «Душа песни просит... Айда с нами в караоке?!»

В ярком и атмосферном музыкальном шоу «Вы поете великолепно!» на телеканале ТВ-3 Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина приглашают всех желающих в караоке-клуб, где участники смогут не только проявить исполнительские качества, но и проверить свое шестое чувство (ну, конечно, это же ТВ-3!).

С 26 ноября по воскресеньям в 17.00 сражаться в песенных дуэлях за звание победителя и денежный приз будут два новых звездных гостя и их команды, состоящие из четырех игроков в каждой. А рассудит участников настоящий «бог из машины» - счетчик баллов в караоке. Разбираемся, откуда взялся такой необычный формат шоу и что известно о его гостях.

Японцы-придумщики

Как известно, караоке придумали в Японии на заре 70-х. Причем еще до изобретения первых музыкальных автоматов этот термин использовался в японской индустрии развлечений для обозначения инструментальных записей, которые можно было бы использовать в качестве фоновой музыки в тех ситуациях, когда для исполнителя по тем или иным причинам не нашлась музыкальная группа (то есть, по сути, так тогда называли фонограмму-минусовку).