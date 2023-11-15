Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина: «Душа песни просит... Айда с нами в караоке?!»

В ярком и атмосферном музыкальном шоу «Вы поете великолепно!» на телеканале ТВ-3 Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина приглашают всех желающих в караоке-клуб, где участники смогут не только проявить исполнительские качества, но и проверить свое шестое чувство (ну, конечно, это же ТВ-3!).
С 26 ноября по воскресеньям в 17.00 сражаться в песенных дуэлях за звание победителя и денежный приз будут два новых звездных гостя и их команды, состоящие из четырех игроков в каждой. А рассудит участников настоящий «бог из машины» - счетчик баллов в караоке. Разбираемся, откуда взялся такой необычный формат шоу и что известно о его гостях.
Японцы-придумщики
Как известно, караоке придумали в Японии на заре 70-х. Причем еще до изобретения первых музыкальных автоматов этот термин использовался в японской индустрии развлечений для обозначения инструментальных записей, которые можно было бы использовать в качестве фоновой музыки в тех ситуациях, когда для исполнителя по тем или иным причинам не нашлась музыкальная группа (то есть, по сути, так тогда называли фонограмму-минусовку).
Вячеслав Макаров и его поющая команда. Фото: канал ТВ-3
Слово «караоке» образовано от слияния японского кара (пустота) и английского orchestra (оркестр). В 2004 году японцу Дайсукэ Иноуэ, который считается главным изобретателем караоке, была вручена «Шнобелевская премия» как человеку, «открывшему людям новый способ учиться терпению по отношению друг к другу».
Караоке наполнило новыми радостями и смыслами не только бары и клубы, но и телеэфир. Например, в Италии бум караоке случился только в 1994 году, когда на местных телеэкранах стартовало веселое и жизнерадостное музыкальное еженедельное шоу, которое так и называлось - «Караоке». Оно принесло всенародную славу его тогда совсем еще молодому ведущему - обаятельному комику Розарио Фьорелло.
А российские зрители могут вспомнить шоу середины нулевых «Караоке на Арбате», участниками которого становились обычные прохожие. В российских кинотеатрах даже выходил караоке-фильм продюсера Тимура Бекмамбетова «Самый лучший день», зрители которого могли петь (и пели!) прямо в зале, читая на экране субтитры музыкальных номеров. Потом эта картина добралась и до телеэкранов.
Стас Костюшкин: «Женщина, я не танцую... А стою и пою строго по тексту на экране!». Фото: канал ТВ-3
Сегодня в мире существуют сотни, если не тысячи самых различных шоу с элементами караоке. Весной этого года закрылось одно из самых популярных из них - Carpool Karaoke, в котором комик Джеймс Корден ездил в машине с разными известными музыкантами и по пути пел их песни. Оно выходило на телеканале CBS в рамках вечерней программы The Late Late Show и целых 8 лет гремело по всей стране в прямом и переносном смысле, став таким известным, что права на формат даже выкупила компания Apple. За это время гостями рубрики стал весь цвет индустрии, включая Леди Гагу, Билли Айлиш, Канье Уэста, Адель, Бритни Спирс, Пола Маккартни и Мадонну.
Но все-таки самые необычные телешоу с караоке стоит поискать, конечно, на родине изобретения, которая вообще славится экстравагантными и откровенно безумными проектами. Так, в японском шоу для взрослых Sing What Happens («Спойте, что творится») соревнующиеся в караоке мужчины становятся жертвами девушек, которые в этот момент ублажают их (да-да, это именно то, о чем вы подумали). Задача участников - стойко дойти до конца и исполнить финальный аккорд песни недрогнувшим голосом.
Кто поет великолепнее?
В отличие от экзотических иностранных проектов новое российское караоке-шоу «Вы поете великолепно!» можно будет смотреть, не испытывая чувства стыда за участников. Одна из гарантий тому - ведущая Ольга Серябкина. Исполнительница народного хита «Мама Люба» может с первых слов определить у участника наличие хоть каких-то способностей к вокалу. После рождения сына Луки, которому в этом ноябре исполнится 2 года, образ этой эпатажной и всегда заметной звезды стал чуть спокойнее, а ее соцсети в последние месяцы пропитаны любовью и нежностью. Так что и от нового шоу с Серябкиной-ведущей зрители ждут уже не столько эпатажа, сколько искренности и внимания к участникам.
Ведущая Ольга Серябкина напоминает телезрителям: в караоке главное - душа, а не абсолютный слух. А значит, подпевать участникам нужно всенепременно. Фото: канал ТВ-3
За веселье в шоу отвечает тоже профессионал в своем деле - вечный холостяк и король самоиронии Тимур Батрутдинов, который не так давно пытался при помощи телешоу наладить личную жизнь (безуспешно). Проект «Выжить в Дубае» подарил ему опыт совместной работы с Ольгой Серябкиной, а позже они вдвоем снялись в клипе на новую песню Ольги «Не забыла», где согласно сюжету Тимур исполнял роль возлюбленного певицы. В том, что между двумя ведущими «Вы поете великолепно!» действительно есть искра и они прекрасно дополняют друг друга, все желающие могут убедиться в этом клипе.
Помимо ведущих, в каждом выпуске караоке-шоу будет по два звездных гостя, которых с музыкой связывают профессиональные отношения. Алена Апина, Наташа Королева, Катя Лель, Стас Костюшкин, Миа Бойка, Люся Чеботина и другие популярные исполнители разных поколений и стилей столкнутся лицом к лицу в вокальном поединке.
Люся Чеботина: «Зачем мне солнце Монако... Когда и тут так великолепно поется?!». Фото: канал ТВ-3
Но перед этим зрителей еще ждет «разминка» в виде трех парных поединков представителей команд звезд, которых артисты будут выбирать самостоятельно прямо во время эфира из 8 незнакомцев, ориентируясь лишь на небольшие подсказки и собственную интуицию. Потенциальные участники команд были отобраны в результате масштабного национального кастинга и теперь ждут не дождутся шанса показать себя.
Актер Дмитрий Кожома: «Песне не скажу я до свиданья...». Фото: канал ТВ-3
Каждое выступление оценивает по 100-балльной системе бездушная караоке-машина, и каждый балл приносит 1 тысячу рублей в копилку команды. Но деньги достанутся только одной - той, что сможет спеться лучше!
«Вы поете великолепно!» 16+
С 26 ноября, по вс./17.00