Жанна Бадоева уехала на Шри-Ланку: «Все ходят в монастырь, а выпивать категорически запрещено»

Телеведущая Жанна Бадоева вместе со съемочной группой Первого канала побывала на Шри-Ланке. Очередной выпуск программы «Жизнь других», который выйдет в эфир в понедельник, 6 ноября, в 11:05 на Первом канале, будет посвящен этой стране.
Многое на Шри-Ланке непривычно и удивительно для нас, живущих на другом континенте.
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«Удивительно, что полнолуние на Шри-Ланке — это дополнительный выходной, как у нас суббота или воскресенье. Празднуется 12 или 13 раз в году, и это официальный национальный выходной день, в который никто не работает. Все ходят в монастырь, а выпивать категорически запрещено, за распитие спиртных напитков в полнолуние — штраф!» — поделилась наблюдениями Жанна Бадоева.
Что касается местной кухни, то она Жанну Бадоеву разочаровала. Традиция шриланкийцев добавлять во все блюда карри Жанне Бадоевой не понравилась. Зато цены в местных ресторанах более, чем привлекательны.
«Мясо, рыба, овощи, крупы, даже некоторые десерты — все с карри. В ресторане карри с мясом или рыбой стоит в районе трех долларов. Я перепробовала кучу закусок карри, и все они были слишком острыми, да и вообще почти несъедобными, как по мне», — поделилась Жанна Бадоева.
Шри-Ланка. Фото: Первый канал
В целом, уровень жизни в стране низкий. Средняя зарплата — 180 долларов.
«На нее можно не только семью содержать, но и пожилым родителям помогать. Учитель и врач получают по 215 долларов в месяц. Работники сферы туризма — до 380 долларов», — отметила Жанна Бадоева.