Жанна Бадоева уехала на Шри-Ланку: «Все ходят в монастырь, а выпивать категорически запрещено»

Телеведущая Жанна Бадоева вместе со съемочной группой Первого канала побывала на Шри-Ланке. Очередной выпуск программы «Жизнь других», который выйдет в эфир в понедельник, 6 ноября, в 11:05 на Первом канале, будет посвящен этой стране.

Многое на Шри-Ланке непривычно и удивительно для нас, живущих на другом континенте.

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