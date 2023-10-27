Ведущий «Жизнь своих» наелся дождевых червей

В это воскресенье самый экстремальный выпуск «Жизнь своих» — из Новокузнецка.

«Если бы я родился в Новокузнецке, наверняка стал бы металлургом и делал самые прочные рельсы или каждый день покорял бы небо Кузбасса, доставляя самые важные грузы. А мог бы стать драйвером и любоваться удивительным подводным миром. Тайга стала бы моим вторым домом, где я мог научиться всем законам выживания. Или занимался бы сбором кедровых шишек в Шоре», — заявил ведущий.

Горная Шория: здесь сходятся горные массивы Алтая, Саян и Алатау. Но в отличие от Альп места эти совершенно дикие. Кругом вековая тайга, медведи и редкие поселки коренных жителей — шорцев. Этот народ первые русские землепроходцы называли «кузнецкими татарами». Их язык действительно имеет тюркские корни.

Многие шорцы и по сей день живут охотой, рыбалкой и сбором кедровых шишек. С одной из таких семей и познакомился ведущий. Виталий, коренной шорец, еще в детстве изучил все потайные тропы. Умеет охотиться и на бобра, и на медведя, учит этому своего сына. Ведущий вместе с ними отправился собирать шишки и ловить рыбу.

«Для нас, городских жителей, рыбалка и охота это что-то сродни развлечениям, а для шорцев в Усть-Анзасе это один из немногих способов по-настоящему накормить свою семью. Для того, чтобы увидеть как рыбалка проходит здесь, я напросился в помощники. Поймали 7 хвостов за 15 минут!» — делится Кривцов.

Тайга — главное богатство этого края, она величественна, но может быть опасной и непредсказуемой. Тут и медведи, и волки, и даже снежного барса можно встретить. Так что новичку в одиночку в эти места лучше не соваться. Есть в Кузбассе человек, который может научить выживанию в дикой природе.

Олег Троскин — городской житель, но знает все таежные тропы. Он профессиональный выживальщик: не раз тонул в горной реке, выживал в ледяной пещере, поднимался на высокие скалы, встречался с дикими животными и даже ночевал на верхушке сосны.