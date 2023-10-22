Каких звезд можно будет увидеть на «Песне года» и новогодних концертах

На телеканалах началась подготовка новогодних передач и концертов. Одним из первых таких мероприятий значится «Песня года», которая пройдет уже в 52-й раз. Стало известно, кто из звезд при нынешней ситуации выйдет на сцену в данном шоу.

Ведущими по традиции станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Среди поющих артистов: Григорий Лепс, SHAMAN, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Лев Лещенко, Алсу, Сосо Павлиашвили, Анна Асти, Игорь Николаев, Люся Чеботина, Клава Кока, Лолита, Ваня Дмитриенко, Ани Лорак, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, Юлия Савичева и другие.

Второй год подряд на «Песне года» не споют, улетевшие в Америку Валерий Леонтьев и Кристина Орбакайте. А вот Александр Ревва заявлен на «Песне года». Его сольные концерты в регионах были отменены, но артист продолжает зарабатывать на частных мероприятиях, например, в Дубае.

Съемки «Песни года» пройдут 2 декабря во дворце спорта «Мегаспорт», стоимость билетов от 2,5 до 7 тысяч рублей. А 3 декабря пройдет концерт «Новая Песня года»: там споют Валя Карнавал, Милана Хаметова, Люся Чеботина, Дава, Ваня Чебанов, Артем Качер и другие молодые звезды.

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Новогодний концерт для Первого канала будут записывать 13 декабря в «Крокус Сити Холле». В шоу выступят Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Лев Лещенко, Лариса Долина, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стас Пьеха, Валерия, Александр Буйнов, Анна Асти, Дони, Жасмин, Родион Газманов, Юлианна Караулова. Цена билетов – от 3,5 до 55 тысяч рублей.

По материалам «Комсомольской правды».