«Стервозней всех была Ветлицкая»: экс-солистка «Миража» Светлана Разина поделилась откровениями о группе

Вечером, 21 октября, на канале НТВ выйдет выпуск передачи «Секрет на миллион» с солисткой группы «Мираж» Светланой Разиной. Певица поделилась с Лерой Кудрявцевой множеством откровений о поп-группе.

«Могли увезти в поле, провести со мной звездную ночь…» - говорит она в анонсе нового выпуска. «Стервозней всех была, наверно, Ветлицкая. «Сюда не сяду!» «Мне не того коня подали!» «Они говорили, что Наташа такая великая. Что «она – певица, а ты – шлюха».

Ведущая шоу Лера Кудрявцева в свою очередь поделилась, что ее тоже звали в «Мираж», но она отказалась. Иначе, по ее словам, сейчас бы сидела в студии и ненавидела всех остальных солисток.

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Напомним, через популярный женский поп-коллектив в разные годы прошли многие певицы. В 1987 году концертный состав группы составляли Наталия Гулькина и Светлана Разина, а в 1988-м первую ненадолго заменила Наталья Ветлицкая. После них пришли Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко.

Смотрите «Секрет на миллион» - 21 октября в 21:20 на канале НТВ.