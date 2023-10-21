«Стервозней всех была Ветлицкая»: экс-солистка «Миража» Светлана Разина поделилась откровениями о группе

Вечером, 21 октября, на канале НТВ выйдет выпуск передачи «Секрет на миллион» с солисткой группы «Мираж» Светланой Разиной. Певица поделилась с Лерой Кудрявцевой множеством откровений о поп-группе.
«Могли увезти в поле, провести со мной звездную ночь…» - говорит она в анонсе нового выпуска.
«Стервозней всех была, наверно, Ветлицкая. «Сюда не сяду!» «Мне не того коня подали!»
«Они говорили, что Наташа такая великая. Что «она – певица, а ты – шлюха».
Ведущая шоу Лера Кудрявцева в свою очередь поделилась, что ее тоже звали в «Мираж», но она отказалась. Иначе, по ее словам, сейчас бы сидела в студии и ненавидела всех остальных солисток.
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Напомним, через популярный женский поп-коллектив в разные годы прошли многие певицы. В 1987 году концертный состав группы составляли Наталия Гулькина и Светлана Разина, а в 1988-м первую ненадолго заменила Наталья Ветлицкая. После них пришли Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко.
Смотрите «Секрет на миллион» - 21 октября в 21:20 на канале НТВ.