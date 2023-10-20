Жанна Бадоева о лемурах Мадагаскара: «Губа у них не дура»

На Мадагаскаре куда ни бросишь взгляд – все вызывает удивление. К примеру, в школу дети идут тогда, когда захотят родители – кого-то отдают в четыре года, а кого-то в семь.

Я обалдела, когда узнала, что на Мадагаскаре долгое время нормальной едой считались – коты! Слава богу, в ресторанах кошек не готовят, так как это считается традиционной домашней едой.

Впрочем, самая популярная здесь еда – это говядина. Местный вид коров с большими рогами называется зебу, они здесь, как и в Индии, священны. Но священный статус не запрещает есть говядину.

Говядина по-мадагаскарски готовится так. Один отварной кусок мяса рвут на мелкие волокна руками, обжаривают в масле, пока не станет хрустящим. Вторую часть мяса режут крупно и жарят кусками, обязательно добавляя имбирь и чеснок. Два вида мяса соединяют и подают вместе с запеченной тыквой и рисом.