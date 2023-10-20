Жанна Бадоева о лемурах Мадагаскара: «Губа у них не дура»

На Мадагаскаре куда ни бросишь взгляд – все вызывает удивление. К примеру, в школу дети идут тогда, когда захотят родители – кого-то отдают в четыре года, а кого-то в семь.
Я обалдела, когда узнала, что на Мадагаскаре долгое время нормальной едой считались – коты! Слава богу, в ресторанах кошек не готовят, так как это считается традиционной домашней едой.
Впрочем, самая популярная здесь еда – это говядина. Местный вид коров с большими рогами называется зебу, они здесь, как и в Индии, священны. Но священный статус не запрещает есть говядину.
Говядина по-мадагаскарски готовится так. Один отварной кусок мяса рвут на мелкие волокна руками, обжаривают в масле, пока не станет хрустящим. Вторую часть мяса режут крупно и жарят кусками, обязательно добавляя имбирь и чеснок. Два вида мяса соединяют и подают вместе с запеченной тыквой и рисом.
Жанна Бадоева оценила мадагаскарскую кухню. Фото: Первый канал
Вообще в традиционной кухне Мадагаскара везде присутствует сладкий вкус – в супе, в рыбе, в мясе. Куриный бульон, который мне принесли в дорогом ресторане, я так и не осилила, слишком сладкий, отдала своему оператору.
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В простых домах нигде не встретишь газовой плиты. Власти хотели подвести газ в дома, но подключили лишь единицы, так как большинство испугалось и сказало, что будет по старинке готовить на дровах или углях.
Беда в том, что Мадагаскар – это остров и уже сейчас 70 процентов деревьев местные жители вырубили на дрова. Джунглевые заросли остались только в охраняемых заповедниках.
Там же я насмотрелась на милейших лемуров, которые издают очень смешные и неожиданные звуки. Трогать их запретили – могут цапнуть, хотя они такие потешные – очень хотелось потискать. Я узнала, чем питаются лемуры – сладкими плодами гуавы, губа у них не дура, как вы понимаете.
Устроиться в национальный парк гидом очень непросто, для этого нужно получить два образования, а это мало кому по карману.
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