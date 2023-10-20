Где находится колодец, из которого пил Гагарин

На этой неделе тревел-шоу «Поехали!» покажет свой визит в Калугу и город Гагарин.

Ведущие Первого канала Мария Осадник и Евгений Покровский отправились по космическому маршруту. В Калуге, где жил, работал и творил Константин Циолковский, ребята посетили Музей космонавтики, побывали в настоящем космическом доме и попробовали на интерактивном тренажере состыковаться с МКС.

Далеко не каждый калужанин знает о таком лакомстве как калужское тесто. Продается оно в баночках. Делают его из ржаных сухарей, меда, бадьяна, кардамона, корицы и гвоздики. Говорят, что когда-то калужское тесто было популярнее даже Тульского пряника.

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После Калуги путешественники прогулялись по парку Никола-Ленивец, известному своими оригинальными арт-объектами. А после поехали в город Гагарин, где жил и учился Юрий Гагарин.

«Мы побывали в его родной деревне Клушино, — рассказала Мария. — Попили из гагаринского колодца, поиграли в его детские игры».

Смотрите тревел-шоу «Поехали!» — 21 октября в 12:15 на Первом канале.