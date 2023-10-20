«Голос. Уже не дети» — финал покажут в прямом эфире 20 октября

В пятницу, 20 октября, Первый канал покажет в прямом эфире финал вокального шоу «Голос. Уже не дети». Телезрителям путем голосования предстоит выбрать победителя сезона.

Финалисты

Команда Крида:

Вероника Сыромля — 19 лет, Севастополь, финалист пятого сезона;

Рагда Ханиева — 22 года, Москва, финалист первого сезона.

Команда Пелагеи:

Давид Саникидзе — 22 года, Междуреченск, участник поединков первого сезона;

Иван Кургалин — 17 лет, Великий Новгород, финалист седьмого сезона.

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Команда Гагариной:

Мария Мирова — 17 лет, Мелеуз, участница дополнительного этапа второго сезона;

Олеся Казаченко — 14 лет, Ногинск, победитель седьмого сезона.

Команда Билана:

Мария Панюкова — 15 лет, Новомосковск, финалист третьего сезона;

Рената Таирова — 17 лет, Астрахань, финалист шестого сезона.

Ведущая проекта — Яна Чурикова.

Не пропустите прямой эфир — 20 октября в 21:45 на Первом канале.