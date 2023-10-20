Интриги между звездами и молодыми учеными: реалити-шоу «Вызов» переехало в Дагестан

21 октября в 14:00 на канале ТНТ начнется показ нового сезона спортивно-интеллектуальной игры «Вызов». 11 звезд шоу-бизнеса и 11 молодых звезд из мира науки поборются за главный приз в 10 миллионов рублей.
Проходить непростые испытания на силу, ловкость, смекалку и интеллект участникам предстоит в Дагестане — месте с невероятной природой и энергетикой. В данном проекте важна не только спортивная составляющая: игрокам предстоит учиться понимать друг друга и находить компромиссы, ведь до финала можно дойти только сообща.
От шоу-бизнеса в новом сезоне участвуют: комик Денис Дорохов, блогеры Карина Мурашкина, Алина Левда, Маруся (Мария Лодянова), Юлия Коваль, Николай Сердюков, актриса Анастасия Резник, певец и актер Влад Соколовский, музыкант Ваня Дмитриенко, блогер и боец ММА Саша Стоун и пауэрлифтер Кирилл Сарычев.
Интеллектуалов представляют: физик-аддитивщик Никита Востров, ученый-мехатроник Юрий Фурлетов, микробиолог Елизавета Рогачева, физик-электротехник Амир Ахмедов, медиааналитик Алиса Чубина, философ Андрей Кондауров, инженер по управлению ядерным реактором Алина Тутолмина, экономист Анна Москвина, киберспортсменка Анастасия Горбунова, флейтистка Полина Зибарева и биохимик Данила Калиникин.
Неизменные ведущие проекта — шоумен и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.
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В новом сезоне зрителей ждут не только живописные пейзажи Северного Кавказа, но и моменты жизни участников вне испытаний. Во втором сезоне продюсеры усилили часть реалити, показав, что игроки делают вне камер.
«В первом побоялись это сделать, так как не знали, как раскроются ребята из команды «умников», ведь они никогда не сталкивались с таким форматом, не были постоянно под камерами. Но когда в процессе съемок мы увидели, насколько они интересны как личности, сколько интересного материала в итоге не вошло в эфир, мы решили доработать реалитийную часть проекта во втором сезоне!» — говорит ведущая проекта Наталья Попова.
«И, судя по всему, это было правильным решением. Во втором сезоне мы еще больше раскрыли «умников», ведь по сути мы для них и делали это шоу: чтобы за такими ребятами тянулась молодежь, и они тоже имели свою часть аудитории — как популярные блогеры и представители шоу-бизнеса».
В первом выпуске нейросеть разделит игроков на пары, после чего им придется пройти сложное испытание на «Анжи-арене» — крупнейшем стадионе Дагестана.
Смотрите шоу «Вызов» — 21 октября в 14:00 на канале ТНТ.