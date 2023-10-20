Интриги между звездами и молодыми учеными: реалити-шоу «Вызов» переехало в Дагестан

21 октября в 14:00 на канале ТНТ начнется показ нового сезона спортивно-интеллектуальной игры «Вызов». 11 звезд шоу-бизнеса и 11 молодых звезд из мира науки поборются за главный приз в 10 миллионов рублей.

Проходить непростые испытания на силу, ловкость, смекалку и интеллект участникам предстоит в Дагестане — месте с невероятной природой и энергетикой. В данном проекте важна не только спортивная составляющая: игрокам предстоит учиться понимать друг друга и находить компромиссы, ведь до финала можно дойти только сообща.

От шоу-бизнеса в новом сезоне участвуют: комик Денис Дорохов, блогеры Карина Мурашкина, Алина Левда, Маруся (Мария Лодянова), Юлия Коваль, Николай Сердюков, актриса Анастасия Резник, певец и актер Влад Соколовский, музыкант Ваня Дмитриенко, блогер и боец ММА Саша Стоун и пауэрлифтер Кирилл Сарычев.

Интеллектуалов представляют: физик-аддитивщик Никита Востров, ученый-мехатроник Юрий Фурлетов, микробиолог Елизавета Рогачева, физик-электротехник Амир Ахмедов, медиааналитик Алиса Чубина, философ Андрей Кондауров, инженер по управлению ядерным реактором Алина Тутолмина, экономист Анна Москвина, киберспортсменка Анастасия Горбунова, флейтистка Полина Зибарева и биохимик Данила Калиникин.

Неизменные ведущие проекта — шоумен и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.