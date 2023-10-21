Кто претендовал на победу в шоу «Голос. Уже не дети», куда вернулись звезды прошлых лет

Шоу прошло по усеченной программе - и зрители уже увидели финал шоу «Голос. Уже не дети». Драматургия оказалась непредсказуемой. Сильно подросшие дети не всегда демонстрировали рост мастерства, и один за другим вылетели те, кого считали записными фаворитами: Даня Плужников, Ярослава Дегтярева, Алиса Кожикина и другие яркие звездочки проекта.
Что ж, такова творческая судьба. Триумфатором конкурса «Голос. Уже не дети» стала блистательная Вероника Сыромля, которая сумела обойти серьезных соперников, самых ярких участников шоу за все 10 сезонов.
В обзоре «Телепрограммы» - те, кто претендовали на эту победу.
Команда Полины Гагариной
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Олеся Казаченко (14 лет, Ногинск)
Фото: Первый канал
Красавица Олеся Казаченко, которая выглядит куда старше 14 лет, пришла в звездный спецсезон в статусе чемпиона. Девочка выиграла седьмой сезон проекта в 2020 году, всего на 4% голосов обогнав Артема Фокина. Прошедшие три года вокалистка прокачивает умения: занимается в музыкальной школе, осваивает сольфеджио, учится играть на гитаре.
Олеся поднабралась опыта и на сцене - выступила в культовом московском клубе «16 Тонн», спела в проекте «Стена» и выпустила собственную песню.
«По душевным качествам Полина Гагарина мне ближе, поэтому я снова отправилась к ней, - призналась Казаченко. - Хочу повторить тот кайф от совместной работы».
Команда Димы Билана
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Мария Панюкова (16 лет, Новомосковск)
Фото: Первый канал
Землячка финалиста взрослого «Голоса» Ярослава Дронова (SHAMAN) приходила в проект в 2016 году в возрасте 8 лет. Тогда певица вышла в финал, но уступила Данилу Плужникову. Теперь девочка подросла, набрала густоты и сочности вокала и запросто может соревноваться на равных с лучшими.
«Хочется забрать эту победу и уйти с ней, - признавалась Мария. - Вокруг очень много крутых вокалистов, все мои друзья. Как я собираюсь выиграть? За счет посыла, умения донести слова песни так, чтобы они проникли в зрителей до дрожи. У нас с наставником есть несколько грандиозных идей, которые стоит осуществить».
В вокальные тренеры Панюкова выбрала Диму Билана, как и 7 лет назад, надеясь, что в этот раз артист приведет ее к победе.
Команда Егора Крида
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Рагда Ханиева (21 год, Москва)
Фото: Первый канал
Без преувеличения, ветеран шоу «Голос» Рагда Ханиева приходит в проект в третий (!) раз: в первом сезоне в 2014 году ей удалось дойти до суперфинала, в восьмом сезоне в 2020 году - до полуфинала.
В промежутках между сезонами Рагда выиграла кучу вокальных конкурсов, фестивали китайского языка и культуры, выступала на Олимпиаде-2014 в Сочи и на фестивале «Новая звезда», а еще победила в другом телепроекте - «Победитель».
И все же «Голос» по-прежнему остается несбывшейся мечтой Ханиевой.
Команда Пелагеи
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Давид Саникидзе (22 года, Междуреченск)
Фото: Первый канал
Давид - один из двух парней, которые добрались до финала. Он не новичок: приходил аж в первый сезон шоу со шлягером Муслима Магомаева «Лучший город Земли», но тогда добрался лишь до этапа «песня на вылет». Спустя почти 10 лет вокалист был серьезно настроен на реванш.
Голосистый грузин научился шикарно исполнять романсы, оперы (в том числе на итальянском языке), то есть запросто может покорить женскую часть аудитории - именно с таким репертуаром шоу выигрывали в свое время Сергей Волчков, Петр Захаров, Селим Алахяров, Аскер Бербеков и другие.
«В тот раз, когда я вылетел с проекта, у меня случилась ломка голоса, - сетует Саникидзе. - Мне даже фониатр сказал, что мы ничего не сможем сделать, потому что начался мутационный период. Тогда я в последний раз спел детским голосом, вылетел, а теперь снова пришел в команду Пелагеи, чтобы попробовать пройти этот путь второй раз».