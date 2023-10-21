Кто претендовал на победу в шоу «Голос. Уже не дети», куда вернулись звезды прошлых лет

Шоу прошло по усеченной программе - и зрители уже увидели финал шоу «Голос. Уже не дети». Драматургия оказалась непредсказуемой. Сильно подросшие дети не всегда демонстрировали рост мастерства, и один за другим вылетели те, кого считали записными фаворитами: Даня Плужников, Ярослава Дегтярева, Алиса Кожикина и другие яркие звездочки проекта.

Что ж, такова творческая судьба. Триумфатором конкурса «Голос. Уже не дети» стала блистательная Вероника Сыромля, которая сумела обойти серьезных соперников, самых ярких участников шоу за все 10 сезонов.

В обзоре «Телепрограммы» - те, кто претендовали на эту победу.

Команда Полины Гагариной