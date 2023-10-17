Где в России живет самый гостеприимный хозяин? Узнает канал «Пятница!»

Новый проект канала «Пятница!» объединил в себе еду и путешествия. В каждом выпуске шоу «Гость у порога» участвуют четыре человека из одного региона страны — женщины и мужчины, разные по возрасту, профессии, вкусам и кулинарным умениям. Они постараются удивить друг друга семейными рецептами и гостеприимством.

Соперники будут по очереди ходить друг к другу на ужин. Задача каждого – приготовить закуску, основное блюдо и десерт. Зрителей ждут новые идеи по сервировке стола и рецепты домашней кухни, в том числе региональные изюминки: якутские вафли баахылы с керчехом и вареньем, карельский соленый сиг на ржаном сканце с вяленой свеклой, бурятский баншатай шулэн, рассольник по-ленинградски и другие.

После ужина участники оценят друг друга по вкусу и подаче приготовленных блюд, гостеприимству и общей атмосфере вечера. Хозяин, который наберет наибольшее количество баллов, получит денежный приз и звание самого гостеприимного россиянина.