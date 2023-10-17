Победительница шоу «Фантастика» Юлианна Караулова оказалась в жюри второго сезона телепроекта

27 октября в эфир Первого канала вернется шоу «Фантастика» — с новыми героями, цифровыми технологиями и правилами. Имена новых персонажей и судей станут известны уже на следующей неделе. А пока объявлено, что одним из членов жюри станет победительница первого сезона Юлианна Караулова (она же Роза Марковна Кляк).

«В первом сезоне я была по другую сторону сцены и прекрасно понимаю, какая большая работа стоит за каждым номером. Сейчас, сидя в судейском кресле, я вижу лишь финальный результат этой работы. Классно взглянуть на происходящее со стороны и понять, какие эмоции испытывает зритель», — говорит певица.

«Конечно, это супер-уровень! Персонажи «Фантастики» с разными характерами и историей. Очень важно до мелочей продумать концепцию своего героя. Мне кажется, для любого артиста это классный шанс попробовать себя в новом амплуа. Спеть что-то такое, что ты никогда не пел, но очень хотел, и так, как ты не пел, но очень хотел. Ты можешь показывать совершенно разные краски своего голоса, разные манеры исполнения».