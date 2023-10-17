19 октября на канале «Суббота!» стартует новый сезон кондитерского реалити-шоу «Здравствуй, сладкий», которое ведут певица Клава Кока и шеф-кондитер Нина Тарасова.
В этой кулинарной передаче профессионалы и любители в приготовлении десертов борются за заказ от звездного гостя. Кока признается, что работа в проекте не всегда дается просто, ведь артистка — веган.
«Если честно, здоровью это мешает: мне нельзя употреблять яйца, молоко, пшеничную муку, а это все — основа десертов. Я принимаю препараты от аллергии, а также стараюсь пробовать блюда маленькими порциями. Естественно, любая съемка проекта «Здравствуй, сладкий» — плюс пара лишних килограммов, поэтому стараюсь в свободное проекта время не употреблять сладкое вообще», — поделилась Клава.
Также певица рассказала, что секрет ее стройности кроется в правильном питании, которого она придерживается вместе со своим молодым человеком.
«Мы любим готовить, причем оба, но на это практически никогда не хватает времени. Если мы и готовим, то только завтраки или занимаемся готовкой в выходные дни — уезжаем за город и готовим на открытом огне», — поведала поп-звезда.
«Торты мы друг другу пока что не пекли, и в целом стараемся придерживаться правильного образа жизни. Но когда закончатся съемки реалити, и я снова начну скучать по сладостям, состоятся наши первые совместные блинчики или шарлотка».
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В новом сезоне проекта — 120 участников в возрасте от 14 до 60 лет. Кто-то постарается удивить классическими «Картошкой» или «Медовиком», но найдется место и для экспериментов — торта с бенгальскими огнями, фигурками ведущих из мастики или медальона из изомальта с их портретами.
«Иногда приходят опытные кондитеры, которые говорят, что их торты заказывают по всей стране, и приносят пирожное «Картошка». А бывает, что приходит 17-летняя девочка и рвет в клочья всех профессионалов. У нас, определенно, растет новое поколение кондитеров, которых ждет большое будущее», — говорит Нина Тарасова.
Смотрите шоу «Здравствуй, сладкий» — по четвергам в 21:30 на канале «Суббота!»