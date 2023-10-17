19 октября на канале «Суббота!» стартует новый сезон кондитерского реалити-шоу «Здравствуй, сладкий», которое ведут певица Клава Кока и шеф-кондитер Нина Тарасова.

В этой кулинарной передаче профессионалы и любители в приготовлении десертов борются за заказ от звездного гостя. Кока признается, что работа в проекте не всегда дается просто, ведь артистка — веган.

«Если честно, здоровью это мешает: мне нельзя употреблять яйца, молоко, пшеничную муку, а это все — основа десертов. Я принимаю препараты от аллергии, а также стараюсь пробовать блюда маленькими порциями. Естественно, любая съемка проекта «Здравствуй, сладкий» — плюс пара лишних килограммов, поэтому стараюсь в свободное проекта время не употреблять сладкое вообще», — поделилась Клава.

Также певица рассказала, что секрет ее стройности кроется в правильном питании, которого она придерживается вместе со своим молодым человеком.

«Мы любим готовить, причем оба, но на это практически никогда не хватает времени. Если мы и готовим, то только завтраки или занимаемся готовкой в выходные дни — уезжаем за город и готовим на открытом огне», — поведала поп-звезда. «Торты мы друг другу пока что не пекли, и в целом стараемся придерживаться правильного образа жизни. Но когда закончатся съемки реалити, и я снова начну скучать по сладостям, состоятся наши первые совместные блинчики или шарлотка».

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