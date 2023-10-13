Где живет самый знаменитый енот России

Также он познакомился со знаменитым енотом по кличке Тема. Зверек появился в семье Елены Троскиной 7 лет назад – и понеслось.

«Я совершенно не собиралась тогда становиться блогером. Просто сняла видео с Темой, выложила его на свою личную страничку. Ну и как-то все закрутилось, я создала ему свою страничку, люди стали подписываться», – вспоминает хозяйка енота.

Сейчас у Темы из Кемерово есть все, что нужно для счастья: заботливый владелец, друзья – две собаки и кот, 17 килограммов живого веса и более четырех миллионов подписчиков. В месяц на питание енота уходит примерно 7-8 тысяч рублей. Елена кормит его мясом индейки, молоком, орехами, кашей с маслом дикого лосося, овощами и морепродуктами. А еще у него есть собственная комната, домик и игрушки.

Звездной болезнью Тема не страдает: регулярно встречается с поклонниками, снимается в рекламе и с удовольствием общается с журналистами.

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