Где живет самый знаменитый енот России

В новом выпуске тревел-шоу «Жизнь своих» путешественник Первого канала Евгений Кривцов отправится в Кузбасс, а конкретно, в город Кемерово.
«Если бы я родился на Кузбассе, скорее всего, стал шахтером, как многие мужчины здесь, или добывал бы уголь не только в шахтах, но и открытым способом. Моим домашним животным мог стать енот, с которым я с удовольствием гулял бы по улицам Кемерово. По выходным я бы парил в облаках, занимаясь самым молодым видом спорта – пара-ски», – помечтал он.
Зрители передачи увидят, как Евгений спустился в шахту, научился делать скульптуру из угля и управлять трактором, побывал на местном рынке и узнал, что такое «шахтерский тормозок».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Жизнь своих» — в небе и на земле. Фото: Первый канал
Также он познакомился со знаменитым енотом по кличке Тема. Зверек появился в семье Елены Троскиной 7 лет назад – и понеслось.
«Я совершенно не собиралась тогда становиться блогером. Просто сняла видео с Темой, выложила его на свою личную страничку. Ну и как-то все закрутилось, я создала ему свою страничку, люди стали подписываться», – вспоминает хозяйка енота.
Сейчас у Темы из Кемерово есть все, что нужно для счастья: заботливый владелец, друзья – две собаки и кот, 17 килограммов живого веса и более четырех миллионов подписчиков. В месяц на питание енота уходит примерно 7-8 тысяч рублей. Елена кормит его мясом индейки, молоком, орехами, кашей с маслом дикого лосося, овощами и морепродуктами. А еще у него есть собственная комната, домик и игрушки.
Звездной болезнью Тема не страдает: регулярно встречается с поклонниками, снимается в рекламе и с удовольствием общается с журналистами.
Смотрите тревел-шоу «Жизнь своих. Кемерово» — 15 октября в 10:15 на Первом канале.