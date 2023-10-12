«Чье сердце бьется громче»: Первый канал покажет фильм о Сергее Безрукове, снятый его женой

21 октября в эфире Первого канала состоится премьера полнометражного документального фильма «Чье сердце бьется громче», приуроченного к юбилею народного артиста РФ Сергея Безрукова. Расширенная 4-серийная версия картины будет показана в онлайн-кинотеатре Okko.

Данный фильм снят в жанре атмосферного портрета-наблюдения. У зрителей есть возможность увидеть, из чего складываются будни Сергея Безрукова, из каких деталей у него рождаются образы персонажей и идеи новых спектаклей.

Благодаря тому, что режиссером фильма является жена актера Анна Матисон, съемочная группа получила возможность снимать даже там, куда обычно камеру не пускают, - на репетиции спектаклей и актерские тренинги.