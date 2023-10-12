«Чье сердце бьется громче»: Первый канал покажет фильм о Сергее Безрукове, снятый его женой

21 октября в эфире Первого канала состоится премьера полнометражного документального фильма «Чье сердце бьется громче», приуроченного к юбилею народного артиста РФ Сергея Безрукова. Расширенная 4-серийная версия картины будет показана в онлайн-кинотеатре Okko.
Данный фильм снят в жанре атмосферного портрета-наблюдения. У зрителей есть возможность увидеть, из чего складываются будни Сергея Безрукова, из каких деталей у него рождаются образы персонажей и идеи новых спектаклей.
Благодаря тому, что режиссером фильма является жена актера Анна Матисон, съемочная группа получила возможность снимать даже там, куда обычно камеру не пускают, - на репетиции спектаклей и актерские тренинги.
«Конечно, я не могу быть объективным, холодным наблюдателем в этой истории. Но это и не требовалось, скорее наоборот. Сам жанр фильма-портрета от первого лица интересен только тогда, когда герой тебе доверяет, говорит то, что на самом деле думает. И вот эта субъективность делает его интересным», - отмечает Анна.
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В картине представлен бэкстейдж со съемочных площадок 10 фильмов, репетиции 7 спектаклей, хроника театра, семейный архив, включая восстановленные кадры студенческих работ с 16-летним Сергеем Безруковым.
Не осталось за кадром и все, чем наполнена жизнь актера между съемками и театром: здесь и работа на телевидении, и сотрудничество с благотворительным фондом, выступления с симфоническим оркестром, а также любимое детище - рок-группа.
Смотрите документальный фильм «Чье сердце бьется громче» - 21 октября на Первом канале в 16:10.